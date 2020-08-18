Türkiye ile Venezuela arasında 4 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Venezuela arasındaki 4 anlaşmaya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela ziyareti kapsamında başkent Karakas'ta mevkidaşı Jorge Arreaza ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaları imzaladı. Bu kapsamda Türkiye ve Venezuela arasında 4 anlaşmaya imza atıldı.

Bakan Çavuşoğlu Venezuela ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez tarafından da kabul edilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü vesilesiyle bir ortak bildiri yayımlanması öngörülüyor.

(İHA)