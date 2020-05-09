Türkiye ile Vietnam'ın engelsiz satranç takımları dostluk maçı yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye ile Vietnam'ın engelsiz satranç takımları dostluk maçı yapacak - Son Dakika Spor

Türkiye ile Vietnam'ın engelsiz satranç takımları dostluk maçı yapacak

6 saat önce

Türkiye ve Vietnam, engelli sporculardan oluşan takımlarla Engelliler Haftası'nda dostluk maçında online olarak bir araya gelecek.

Türkiye ile Vietnam'ın engelsiz satranç takımları dostluk maçı yapacak, System.String[]

Türkiye ve Vietnam, engelli sporculardan oluşan takımlarla Engelliler Haftası'nda dostluk maçında online olarak bir araya gelecek.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) Vietnam Milli Paralimpik Komitesi ile kurduğu dostluğu, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında iki ülke arasındaki dayanışmanın artması için 10 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 11.30'da dostluk maçı yapacak. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na da denk gelen bu etkinlik online olarak takip edilebilecek.

Seçkin Serpil kaptanlığındaki Engelsiz Satranç Takımı; Kerim Altınok, Selim Altınok, Uğur Deniz, Ünal Dönmez, Süleyman Saltık, Gökhan Güngör, Orhan Yeter, Ertan Yardımcı isimlerinden oluşuyor. Thuy Tran kaptanlığında oluşturulan Vietnam takımında ise Quan Nguyen, Huyen Doan, Thuy Tran, Binh Le, Bao Lam, Kieu Nguyen, Hong Nguyen, Truong La mücadele edecek.

"GÖRME ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM METODOJİSİ-ANTRENÖRLER İÇİN REHBER" KİTABI" VİETNAMCA HAZIRLANACAK"

TSF, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen "Satranç Eğitimini Geliştirme" Projesi kapsamında hazırlanan "Görme Engelliler Eğitim Metodojisi-Antrenörler İçin Rehber" kitabını, Vietnam Milli Paralimpik Komitesi talebiyle Vietnam diline de çevirme kararı aldı. FIDE Engelliler Komisyonu Üyesi Seçkin Serpil tarafından yazılan daha önce Türkçe'den Rusça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça olmak üzere 6 dile çevrilen kitap, şimdi de Vietnamca diline çevrilecek. İki ülke alınan bu kararı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda dostluk maçıyla kutlayacak.

"SATRANÇ SPORU KITALARI AŞARAK ENGEL TANIMIYOR"

Satranç sporunun engel tanımadığını, kıtaları da aşarak dostluklar kurdurduğunu dile getiren TSF Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı: "Satranç Eğitimini Geliştirme" Projesi kapsamında görme engelli vatandaşlarımızın faydalanabilmesi ve satranç sporuna ilişkin yol haritası olması için hazırlanan 'Görme Engelliler İçin Eğitim Metodojisi-Antrenörler İçin Rehber' kitabının Vietnam Milli Paralimpik Komitesi talebiyle Vietnamca diline çevrilmesinden gurur duyduk. Bu kapsamda Vietnam Milli Paralimpik Komitesi talebiyle kitapla kurulan birlikteliği engelli sporcuların mücadele edeceği online dostluğa çeviriyoruz TSF olarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda çok özel bir organizasyona imza atmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Her türlü zorluğa rağmen yaşamı renklendirerek sporun devam etmesine katkı sağlayan bu tür iş birliklerini TSF olarak devam ettireceğiz. Herkesi bu online mücadelenin heyecanına davet ediyoruz."


Engelliler Haftası, Türkiye, Vietnam, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:27 Kaynak: DHA

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