"Türkiye ile yapılan mutabakatın İdlib'e istikrar getireceğini umuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye ile yapılan mutabakatın İdlib'e istikrar getireceğini umuyoruz' - Son Dakika

"Türkiye ile yapılan mutabakatın İdlib'e istikrar getireceğini umuyoruz"

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatların İdlib'de sürdürülebilir istikrar kazandırmayı sağlayacağını umduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatların İdlib'de sürdürülebilir istikrar kazandırmayı sağlayacağını umduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısına Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde imzalanan protokole ilişkin, "Son günlerde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tansiyonun tehlikeli şekilde tırmanmasını önlemeyi başardık. Bu, 5 Mart'ta Rusya ile Türkiye liderlerinin görüşmesi sırasında varılan mutabakat sayesinde mümkün oldu" ifadelerini kullandı. 17 Eylül 2017 tarihinde Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan ve 'Soçi mutabakatı' olarak anılan protokole ek protokol şeklinde Moskova'da ateşkes kararının alındığını hatırlatan Zaharova, "Bu, İdlib'deki duruma belirgin şekilde istikrar kazandırdı. Bunun İdlib'de sürdürülebilir istikrar sağlanmasını ve insani durumun iyileştirilmesini mümkün kılacağını umuyoruz" dedi.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:30 Kaynak: İHA
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