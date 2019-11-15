Son Dakika › Dünya › Türkiye ile Yunanistan arasında kalan IŞİD şüphelisi ABD'ye gönderildi - Son Dakika Dünya
Türkiye ile Yunanistan arasında kalan IŞİD şüphelisi ABD'ye gönderildi
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırda kalan Amerikan vatandaşının ülkesine sınır dış edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırda kalan IŞİD şüphelisi Amerikan vatandaşının ülkesine sınır dış edildiğini açıkladı.
Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:16
İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi Venedik'te su seviyesi yeniden yükseldi, San Marco Meydanı kapatıldı