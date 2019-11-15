Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Yunanistan arasında kalan IŞİD şüphelisi ABD'ye gönderildi
Son Dakika Dünya Türkiye ile Yunanistan arasında kalan IŞİD şüphelisi ABD'ye gönderildi - Son Dakika Dünya

Türkiye ile Yunanistan arasında kalan IŞİD şüphelisi ABD'ye gönderildi

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırda kalan Amerikan vatandaşının ülkesine sınır dış edildiğini açıkladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında kalan IŞİD şüphelisi ABD'ye gönderildi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırda kalan IŞİD şüphelisi Amerikan vatandaşının ülkesine sınır dış edildiğini açıkladı.


Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:16 
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