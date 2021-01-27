"Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin 61. turu son derece olumlu bir ortamda gerçekleşti" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, yeni adıyla istişari görüşmelerin 61. turunun son derece olumlu bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "İki ülke arasındaki sorunların nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunmak, iki komşu arasında en azından tansiyonun şimdilik düşmesine ve belki ileride bu sorunlara kalıcı çözüm bulma konusunda faydalı olacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşme sonrasında iki bakan Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk Bakan Coveney'i Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Coveney'in yarın Hatay bölgesini ziyaret edeceğini ve kendisine bu ziyarette Türk yetkililerin eşlik edeceğini bildirdi.

Konuk Bakan Coveney ile bundan sonra iki ülke arasındaki ziyaretlerin daha düzenli gerçekleşmesi konusunda hem fikir kaldıklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, en kısa zamanda İrlanda'yı ziyaret edeceğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı düzeyinde İrlanda'dan en son 2010 yılında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İrlanda'yı ziyaretinin gündemde olduğunu söyledi.

"ÖZELLİKLE TİCARİ, EKONOMİK İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRME KONUSUNDA DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle ticari, ekonomik iş birliğimizi geliştirme konusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor. Geçen yıl yaklaşık 1.5 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz gerçekleşti, bunu 3 milyar dolara kolayca çıkarabiliriz" dedi.

İkili ilişkilerin yanında, bölgesel konularında görüşme sırasında değerlendirildiğini ve Türkiye - AB ilişkilerini ele aldıklarını bildiren Bakan Çavuşoğlu, konuk Bakan Coveney'in Brüksel'deki Dışişleri Bakanları Toplantısına katılıp Türkiye'ye geldiğini ve kendisinin de Brüksel'de bir ziyaretinin gerçekleştiğini anlatarak, "Bu pozitif atmosferi devam ettirme konusunda herkes üzerine düşeni yapacak. İrlanda'ya, en başından beri Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdikleri destek için bir kere daha çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bölgesel ve uluslararası konulara da değindiklerinden bahseden Bakan Çavuşoğlu, "İran meselesi, yeni yönetimle beraber nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunu ele aldık. Geçmişte olduğu gibi Türkiye bu sürece elinden gelen desteği, katkıyı verecektir" ifadelerini kullandı.

"HEM SURİYE'DE HEM LİBYA'DA TEK ÇÖZÜM SİYASİ ÇÖZÜMDÜR"

Suriye'deki son gelişmeler hakkında konuk Bakan Coveney'e bilgi verdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Hem Suriye'de hem Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Dolayısıyla, Cenevre'de devam eden Anayasa Komisyonu toplantılarını, bu süreci biz destekliyoruz, yardımcı oluyoruz, özellikle muhalefeti de sürekli teşvik ediyoruz. Libya'da devam eden siyasi süreç ve seçim süreci, önce yeni, daha kapsayıcı yönetimlerin, geçici yönetimlerin seçilmesi ve daha sonra önceden ilan edilen Aralık'ta gerçekleşecek muhtemel seçim için ülkenin hazırlanması konusunda sarf edilen tüm çabaları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarını güçlü bir şekilde Türkiye olarak destekliyoruz. Tekrar ediyoruz: tek çözüm, siyasi çözümdür" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİ TURİZM KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN ALDIĞI TEDBİRLER, BUGÜN DÜNYA İÇİN BİR MODEL"

Turizmin, Türkiye ile İrlanda'nın arasında ekonomik ve insandan insana temas açısından önemli bir sektör olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, 2019'da 95 bine yakın İrlandalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Covid-19 sebebiyle seyahatlerde kısıtlamalar olduğunu ancak "güvenli turizm" konsepti ile geçen yıl 15 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, "güvenli turizm" konusunda Türkiye'nin aldığı tedbirlerin, bugün dünya için bir model olduğunu, Türkiye - Almanya anlaşmasının da herkes için örnek bir anlaşma olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) konusunda ortamın, mesajların pozitif olduğunu, ancak bunların somut adımlarla kalıcı hale gelmesi gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz meselesi ve iki gün önce Yunanistan ile başlattığımız, eski adıyla 'İstikşafi', artık 'İstişari' diyoruz. Çünkü uzun zamandır devam ediyor" ifadelerini aktararak gerçekleştirilen toplantılar hakkında da Coveney'i bilgilendirdiklerini aktardı.

"İRLANDA'NIN BMGK'DE ÇOK ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENDİĞİNİ ŞİMDİDEN GÖRÜYORUZ"

İrlanda'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) seçildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İrlanda'nın üyeliğini desteklediğini bildirerek, "İrlanda'nın BMGK'de çok önemli roller üstlendiğini şimdiden görüyoruz, bir kere daha tebrik ediyoruz. Buradaki çalışmalarına Türkiye olarak da destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Özellikle Suriyeli göçmenlere insani yardımların ulaştırılması konusunda başından beri destek veren ve hassas olan İrlanda'nın, yine BMGK çatısı altında da bu faaliyetlerini devam ettirdiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Yarın da zaten bu yardımların Suriyelilere ulaştırılması konusunda sınırda aldığımız tedbirler ve uluslararası örgütlerle yaptığımız iş birliğini de yerinde görmüş olacak" açıklamasında bulundu.

Filistin-İsrail barış süreci hakkında iki ülkenin görüşlerinin tamamen örtüştüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "İki devletli çözüm konusunda mevcut parametreler çerçevesinde biz bundan sonraki süreçte de bu iş birliğimizi ve çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda neler yapabileceğimizi de bugün değerlendirdik" dedi.

"BİR SONRAKİ TOPLANTI YUNANİSTAN'DA GERÇEKLEŞECEK "

Mevkidaşı ile ikili ve bölgesel konuları, Türkiye-AB ilişkilerini samimi bir ortamda ele aldıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerine basın toplantısı sonrasında çalışma yemeğinde de devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 61'incisi gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerle ilgili bir soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Beş yıldır yapılamayan 'istişari' görüşmeler eski adıyla, 'istikşafi' görüşmeler pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşti. Bu toplantıda fotoğrafta da gördünüz, her iki taraftan da heyetlerimiz bulundu. Arkadaşlarımız daha sonra bize anlattılar; son derece olumlu bir ortamda toplantı gerçekleştirildi. Daha önce 60 tur görüşmeler olmuştu, 61. turu gerçekleştirdik. 60 turda görüşülen konuları arkadaşlarımız gözden geçirdi. Daha önce ne görüşüldüyse, bunlar bu toplantıda da görüşüldü. Bir toplantıda, bir veya sorunların hepsinin çözülmesi beklenmez. Tekrar başlaması önemliydi. Ev sahipliği sırası şimdi Yunanistan'da, en kısa zamanda tarih de belirlenecek, bir sonraki toplantı Yunanistan'da gerçekleşecek. Bunun devam etmesi bizim arzumuz."

"İKİ KOMŞU ARASINDA EN AZINDAN TANSİYONUN ŞİMDİLİK DÜŞMESİNE VE BELKİ İLERİDE BU SORUNLARA KALICI ÇÖZÜM BULMA KONUSUNDA FAYDALI OLACAKTIR"

İki ülke arasında özellikle anlaşılamayan konuların eskiden beri var olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Bunların nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunmak, iki komşu arasında en azından tansiyonun şimdilik düşmesine ve belki ileride bu sorunlara kalıcı çözüm bulma konusunda faydalı olacaktır. Biz başından beri zaten bu toplantılara katıldık. Beş yıldır yapılmazken de ara ara, son gerilimlerin öncesinde de 'bunları yapalım' diye tekliflerde bulunmuştuk" şeklinde konuştu.

"YUNANİSTAN'IN AYNI ZAMANDA PROVOKASYONLARDAN VAZGEÇMESİ GEREKİYOR"

Ayrıca diğer mekanizmaların da toplanmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin; askerler arasındaki 'güven artırıcı önlemler' toplantılarının tekrar başlaması. Daha önce açıklayamadığımız ortak eylem planında iki dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Önümüzdeki süreçte, daha önce de söyledim, 'biz her zaman görüşmeye hazırız'. Dendias'la bir görüşme, sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi daha önce de görüştükleri gibi, Miçotakis'le daha önce görüşmüştü, yine görüşmeye hazırız. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım. Yunanistan'ın da aynı zamanda provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki, AB ziyaretimde ve bugünkü görüşmelerde onlardan bazı örnekler verdim. Bunun da kimseye bir faydası yok. Olumlu gündeme bizim devam etmemiz gerekiyor."

(İHA)