Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak

11.01.2021 21:37
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak, System.String[]

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır." ifadesi yer aldı.

Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Yunanistan, İstanbul, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak - Son Dakika


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