- Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri sona erdi - Son Dakika

- Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri sona erdi
25.01.2021 16:06
- Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri sona erdi Türkiye ve Yunanistan arasında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayan istikşafi görüşmeler sona erdi.
- Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri sona erdi
İSTANBUL - Türkiye ve Yunanistan arasında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayan istikşafi görüşmeler sona erdi.
Türkiye ve Yunanistan arasında saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayan istikşafi görüşmeler sona erdi. 14.30 itibarıyla sona eren görüşmelerin ardından Türkiye ve Yunanistan heyetleri Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. Görüşmede Türk tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Yunanistan tarafında ise diplomat Pavlos Apostolidis başkanlık etmişti.
(YEŞ-YM-ÖK-Y)
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