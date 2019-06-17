Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin 2'incisi Ankara'da yapılacak
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin 2'incisi Ankara'da yapılacak

10 dakika önce

TÜRKİYE ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları arasındaki teknik görüşmelerin 2'incisi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin 2'incisi Ankara'da yapılacak, System.String[]
TÜRKİYE ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları arasındaki teknik görüşmelerin 2'incisi 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, 'Güven Arttırıcı Önlemler' başta olmak üzere Ege Denizi'nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019'da Ankara'da gerçekleştirilecektir" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:36 Kaynak: DHA
Yunanistan, Türkiye, Ankara, Politika
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