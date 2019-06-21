Son Dakika Haberleri: Türkiye ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal etti
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Türkiye ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal etti

30 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi.

Türkiye ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal etti , System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:18 
Ekonomi
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