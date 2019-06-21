Türkiye ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal etti
30 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:18
Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi
460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül
Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı!
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek