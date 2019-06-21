Türkiye ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi.

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