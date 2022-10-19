Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında dün sabah ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.
Görüntüleri bugün servis eden ajanslar haberi; "Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı" ifadeleriyle geçti.
Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.
YILDIRIM ve BORA'dan sonra TAYFUN, Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, Rize'den fırlatılıp 561 km uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu - Son Dakika