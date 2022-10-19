Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, Rize'den fırlatılıp 561 km uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, Rize'den fırlatılıp 561 km uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu

19.10.2022 08:55

ROKETSAN'ın geliştirdiği, Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi olan "Tayfun" Rize'den fırlatılarak 561 km uzaklıktaki Sinop açıklarında bulunan hedefi başarı ile vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında dün sabah ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Görüntüleri bugün servis eden ajanslar haberi; "Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı" ifadeleriyle geçti.

SİNOP AÇIKLARINA FIRLATILDI

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

TÜRKİYE'NİN 3. BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ

YILDIRIM ve BORA'dan sonra TAYFUN, Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu.

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Türkiye, Sinop, Rize, Güncel, Son Dakika

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