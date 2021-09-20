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Türkiye, ilk kez birincilik ödülü kazandı - Son Dakika

Türkiye, ilk kez birincilik ödülü kazandı

20.09.2021 08:27
Türkiye, ilk kez birincilik ödülü kazandı, System.String[]

Türkiye, 2005 yılından bu yana katıldığı Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasında ilk kez birincilik ödülü kazandı. 34 ülkeden gençlerin yarıştığı, ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK'ın üstlendiği yarışmada Türkiye, 6 proje ile temsil edildi ve bu projelerin 5'i ödül kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde yaptığı açıklama ile gururlandıran haberi duyurarak "Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın TEKNOFEST'e katılacağını hatırlatan Bakan Varank, gençleri Aziz Sancar ile buluşmaya davet etti.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Bakan Varank, gençlere seslendiği açıklamasında, Ülkemizin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nden hepinize kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Türk milleti olarak göğsümüzü kabartan bir gelişmeden sizleri haberdar etmek istiyorum." dedi.

114 PROJE YARIŞTI

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'nin gurur verici bir başarı yakaladığını vurgulayan Varank, "34 ülkenin 114 projeyle yarıştığı etkinliğe TÜBİTAK öncülüğünde ülkemizden 6 proje katıldı ve 5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü." diye konuştu.

BİRİNCİ MALATYA'DAN

Varank, Malatya TED Koleji ve Malatya BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban'ın, fizik alanındaki Fotovoltaik Hücre Yapımı projesiyle hem birincilik hem de Wolfram Özel Ödülünü kazandığını kaydederek "Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk." dedi.

İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fuat Sezgin BİLSEM öğrencisi Mehmet Sertaç Çeküç'ün kimya alanındaki Mikro Akışkan Sensör Geliştirme Projesiyle ikincilik ödülünü kazandığını aktaran Varank, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Kurtuluş'un Derin Öğrenmeyle Cerrahi Planlama Projesi ile yazılım alanında üçüncülük ödülünü ve Wolfram Özel Ödülünü Türkiye'ye getirdiğini bildirdi.

COVID 19 PROJESİ ÖDÜL GETİRDİ

Varank, yazılım alanında ortaya koyduğu Çizgelere Yönelik Algoritma Önerisi ile İzmir Bahçeşehir Koleji öğrencisi Olcay Oransoy'un Wolfram özel ödülü aldığını açıklayarak "Matematik alanında Wolfram Özel Ödülünü alan bir diğer öğrencimiz ise Covid-19'a yönelik Matematiksel Karar Algoritmaları projesiyle İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Beşiktaş BİLSEM'den Zeynep Parla Parmaksız oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank şöyle devam etti:

ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ: Ben bu başarılara imza atan tüm öğrencilerimizi, değerli hocalarını, kıymetli ailelerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu süreçte öğrencilerimize maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan, bilim alanında ülkemizin göz bebeği TÜBİTAK'ı da hassaten tebrik ediyorum.

Tabi Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları yarışmasında elde ettiğimiz bu başarı, bu yılki ikinci gururumuz oldu.

ISEF'TE 13 ÖDÜL: Yine bu yıl, dünyanın en büyük Bilim ve Mühendislik Yarışması olan ISEF'te aldığımız 13 ödülle, ülke tarihimizin en büyük başarısını yakalamıştık. Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz.

AZİZ SANCAR İLE TEKNOFEST BULUŞMASI: Büyük ve Güçlü Türkiye'yi yükseltecek; pırıl pırıl, bilim aşığı gençlerimizi bir kez daha selamlıyor ve bir çağrıda bulunmak istiyorum: Tüm genç kardeşlerimi, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Hocamızla buluşmak üzere TEKNOFEST'e davet ediyorum.

"TEKNOFEST'E GELİN" ÇAĞRISI

Bakan Varank, gençlere seslendiği konuşmasını şu sözlerle bitirdi: Gelin TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesinin şaheserlerini, milli hava araçlarımızı, yerli otomobilimizi, sayısız teknoloji ve bilim yarışmasını yerinde görün diyorum. 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanında buluşmak üzere! Hoşça kalın!

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Aziz Sancar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye, ilk kez birincilik ödülü kazandı - Son Dakika


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