Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 54,4'e yükseldi - Son Dakika

Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 54,4'e yükseldi

01.02.2021 10:22
Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 54,4'e yükseldi, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 54,4'e yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 54,4'e yükseldi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 50,8 olarak ölçülen manşet PMI ocakta 54,4'e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz 2020'den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Böylelikle, sektörün performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti. Yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra Covid-19 aşılarına ilişkin olumlu haberler üretimdeki artışa katkı sağladı. Son üç ayda ilk kez artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti. Büyüme, Ağustos 2020'den beri en yüksek hızda kaydedildi. Benzer şekilde, iki aylık ivme kaybının ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış gösterdi. Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve bunun üretim gereksinimlerinde yol açtığı artış, firmaların ocakta ek personel alımını sürdürmelerine yol açtı. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017'den beri en yüksek oranda kaydedildi. Hammadde eksikliğinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri, ürün ithalatındaki zorluklar ve Covid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak tedarik zincirlerinde yine ciddi aksamalar tespit edildi. Hammadde arzıyla ilgili sorunlar, girdi maliyetlerinde keskin artışın sürmesine yol açtı. Öte yandan, döviz kurlarındaki göreli istikrara bağlı olarak enflasyon oranı son altı ayın en düşük düzeyine geriledi. Benzer bir tablonun gözlendiği ürün fiyatlarında da artış yüksek seyretmekle birlikte önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti.

Takip edilen sektörlerin tümünde çalışan sayıları arttı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ocak verilerine göre anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tümünde çalışan sayıları arttı. Covid-19 vaka sayılarındaki artışın talebi ve üretimi olumsuz etkilediği iki ayın ardından, birçok sektörde üretim ve yeni siparişlerdeki iyileşme eğilimlerine bağlı kapasite genişletme çabaları dikkat çekti. Bu arada hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kalmasına rağmen yavaşlama belirtileri gösterdi.

Ocak ayında altı sektör üretimini artırdı ve bunlardan üçü aralıktaki yavaşlamanın ardından büyüme bölgesine geçti. En yüksek oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedildi. Üretimde en belirgin yavaşlama ise elektrikli ve elektronik ürün imalatı yapan firmalarda gözlendi. Giyim ve deri ürünleri sektöründe üretim azalmaya devam etse de, söz konusu azalış aralık ayına göre çok daha düşük oranda kaydedildi. Benzer eğilimlerin kaydedildiği yeni siparişlerde ise en güçlü artış kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Ayrıca ihracat tarafında da iyileşme sinyalleri söz konusuydu. Yeni siparişlerde artışın yeniden başlaması, çoğu sektörde birikmiş işlerin artması ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmeler, firmaları ocak ayında ek personel almaya teşvik etti. Takip edilen 10 sektörün tamamı istihdamını artırırken en güçlü artış kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe kaydedildi. Yılın başında, hammadde eksiklikleri enflasyonist baskılara yol açarken girdi maliyetleri enflasyon oranları yüksek düzeylerini korudu. Bununla birlikte, 10 sektörün yedisinde girdi fiyatları aralık ayına göre daha düşük oranda arttı. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatlarındaki artış da hız kesti. On sektörün tamamında teslimat süreleri arttı. Ocak ayında sektörlerin çoğunluğu satın alma faaliyetlerini artırdı.

-İHA-

İstanbul Sanayi Odası, Koronavirüs, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 54,4'e yükseldi - Son Dakika


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