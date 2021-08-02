Üye Girişi
Son Dakika | Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 54'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 54'e yükseldi

02.08.2021 10:29
Son Dakika | Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 54'e yükseldi, System.String[]

Son dakika habere göre İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Temmuz'da 54'e yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Temmuz'da 54'e yükseldi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, temmuzda 54'e yükseldi. Son anket verileri faaliyet koşullarında ocak ayından bu yana güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti. Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi Temmuz'da müşteri talebinde iyileşmeye yol açtı. Söz konusu iyileşme Ağustos 2020'den beri en yüksek hızda gerçekleşti. Uluslararası talebin güçlenmesiyle yeni ihracat siparişleri toplam yeni siparişlerden de hızlı artış gösterdi.

Türkiye Sektörel PMI temmuz verilerine göre Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi, bazı sektörlerde aktivitenin canlanmasını sağladı ve üretimde güçlü artışlar gözlendi. Takip edilen 10 sektörün yarısı Temmuz'da üretim hacmini artırırken, giyim ve deri ürünleri sektörü büyümede başı çekmeye devam etti. Sektörlerin çoğunda istihdam artış gösterirken, güçlü artış ana metal sektöründe gerçekleşti. Bazı sektörler de keskin fiyat artışları, tedarik zinciri aksamaları ve talep zayıflıkları nedeniyle zorlanmaya devam etti.

Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziranda 51,3 olarak ölçülen manşet PMI temmuzda 54'e yükseldi. Son anket verileri faaliyet koşullarında ocak ayından bu yana güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti.

Yeni siparişlerdeki belirgin artışın da gösterdiği gibi, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi Temmuz'da müşteri talebinde iyileşmeye yol açtı. Söz konusu iyileşme Ağustos 2020'den beri en yüksek hızda gerçekleşti. Uluslararası talebin güçlenmesiyle yeni ihracat siparişleri toplam yeni siparişlerden de hızlı artış gösterdi. Yeni siparişlerdeki artış ve kısıtlamaların kaldırılması, firmaların üretim hacimlerini üst üste ikinci ay genişletebilmesini sağladı. Büyüme hızı, Haziran ayına göre arttı ve son dokuz ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. İmalatçılar Temmuz'da genellikle iş yüklerini karşılayabilmiş olsalar da yeni siparişlerdeki büyümenin kapasite üzerinde bir miktar baskı oluşturduğuna yönelik işaretler gözlendi. Birikmiş işler hemen hemen değişim göstermedi. Firmalar, iş yüklerindeki artışı karşılayabilmek için istihdamı ve satın alma faaliyetlerini genişletmeye yöneldi. Her iki göstergede de büyüme, Haziran'a göre yüksek oranda gerçekleşti. Ancak tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar, girdi teminine yönelik çabaları olumsuz etkiledi. Anket katılımcıları, nakliye konteynerlerine ilişkin sorunlara ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılara bağlı olarak tedarikçilerin teslimat sürelerinin uzadığını bildirdi. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste üçüncü ay artış gösterdi ve yüksek düzeyde kaydedildi. Anket katılımcıları girdi fiyatlarındaki yükselişi Türk lirasındaki değer kaybına ve ham madde maliyetlerindeki artışa bağladı. Bu gelişmelerin sonucunda firmalar kendi satış fiyatlarını belirgin düzeyde ve anket ortalamasından daha yüksek oranda artırdı. Yine de söz konusu artış önceki aya kıyasla yavaş gerçekleşti.

Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Son PMI verileri, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte müşteri talebinde sağlanan iyileşmenin imalatçı firmaları olumlu etkilediğine ve yeni siparişlerin sektör genelinde arttığına işaret ediyor. Firmalar hızlı bir şekilde toparlanma yeteneğine sahip olduklarını geçtiğimiz yıl göstermişlerdi ve bunun bir benzerini tekrar gerçekleştirme yolunda görünüyorlar. İstihdam ve satın alma faaliyetlerinin ivme kazanması, firmaların artan iş yüklerini karşılamasına yardımcı oluyor. Öte yandan, koronavirüs vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi, büyüme planlarının önümüzdeki aylarda yeniden olumsuz etkilenebileceği yönünde endişe oluşturuyor".

Türkiye Sektörel PMI Temmuz verilerine göre Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi, bazı sektörlerde aktivitenin canlanmasını sağladı ve üretimde güçlü artışlar gözlendi. Öte yandan, bazı sektörler keskin fiyat artışları, tedarik zinciri aksamaları ve talep zayıflıkları nedeniyle zorlanmaya devam etti. Takip edilen 10 sektörün yarısı Temmuz'da üretim hacmini artırdı. Giyim ve deri ürünleri sektörü büyümede başı çekmeye devam ederken, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi gıda ürünleri, elektrikli ve elektronik ürünler, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri, ağaç ve kağıt ürünleri sektörlerindeki canlanmaya katkı sağladı. Üretimde yavaşlama kaydedilen sektörler içerisinde keskin düşüş kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Benzer şekilde, 10 sektörün beşinde yeni siparişler büyüme kaydederken, güçlü büyümenin yaşandığı gıda ürünleri sektörünün yeni siparişlerinde yaşanan artış, anketin başladığı Ocak 2016'dan beri rekor hızda gerçekleşti. Bu sektörün yeni ihracat siparişleri de belirgin bir artış gösterdi. On sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süreleri arttı. Buna rağmen sektörlerin çoğunluğunda tedarikçi performansındaki bozulma Haziran'a kıyasla daha ılımlı düzeyde kaydedildi. Teslimatlardaki belirgin gecikmeler kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe gerçekleşti. Tedarik zincirlerindeki aksamalar, kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri imalatçılarının girdi maliyetleri enflasyonunda belirgin bir hızlanmaya yol açtı. Güçlü maliyet baskısı ise enflasyon oranının yeni rekor kırdığı kara ve deniz taşıtları firmalarında gözlendi. Temmuz'da girdi maliyetlerinin hızla artmasıyla birlikte sektörlerin tümünde satış fiyatları belirgin yükselişler kaydetti. Nihai ürün fiyatlarındaki keskin artış ana metal sektöründe gerçekleşirken düşük oranlı artış ise durağan talep karşısında yeni siparişlerini artırmaya çalışan tekstil sektöründe kaydedildi. Tedarik zinciri aksamaları, gıda ürünleri başta olmak üzere birçok sektörde birikmiş işlerin artmasına yol açtı. Sektörlerin çoğunda istihdam artış gösterdi. Bununla birlikte, söz konusu artış önceki aylarda olduğu kadar genele yaygın seyretmedi ve çalışan sayısını yükselten sektör sayısı altı oldu. İstihdam düzeyindeki güçlü artış ana metal sektöründe gerçekleşti. İstihdam azaltan üç sektör içerisinde ise belirgin düşüş metalik olmayan mineral ürünler sektöründe kaydedildi.

-İHA-

Son Dakika | Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 54'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası, Koronavirüs, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 54'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü geldi çattı! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali kuvvetli 10:39 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü geldi çattı! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali kuvvetli Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim 10:27 Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim
Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık 10:24 Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var 09:06 Kabine bugün toplanıyor! Masada aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem var Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 08:40 Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 07:46 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü 21:56 Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü

Son Dakika Haberleri
10:39 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
10:37 İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor
10:34 Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki söndürülemeyen yangınlar için dünyaya çağrıda bulundu
10:32 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
10:27 Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim
10:24 Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
10:21 Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu
18:49 Van'dan art arda kötü haber! 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
18:19 Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor         
10:37
Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı         
10:29
Darbeyle suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken çıkış: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı Darbeyle suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken çıkış: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı         
10:24
Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu         
10:22
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
08:42
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi         
07:55
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu, Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi Ebru Gündeş Yakarım Roma'yı şarkısını okudu, Berna Laçin ve Gülben Ergen sosyal medyada birbirine girdi         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 10:49:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 54'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement