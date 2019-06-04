Son Dakika Haberleri: Türkiye immünoterapde bölge üssü olabilir
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Türkiye immünoterapde bölge üssü olabilir

53 dakika önce

Türkiye'de 90'ın üzerinde kök hücre nakli merkezinde 4700 nakil yapıldığını, bunlardan yaklaşık 2300'ünün allojenik kök hücre nakli olduğunu bildiren Altuntaş, Türkiye'nin immünoterapi merkezi olmada en uygun ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye immünoterapde bölge üssü olabilir, System.String[]
Türkiye'de 90'ın üzerinde kök hücre nakli merkezinde 4700 nakil yapıldığını, bunlardan yaklaşık 2300'ünün allojenik kök hücre nakli olduğunu bildiren Altuntaş, Türkiye'nin immünoterapi merkezi olmada en uygun ülkelerden biri olduğunu kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:13 
Altuntaş, Türkiye, Ekonomi
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