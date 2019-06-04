Türkiye immünoterapde bölge üssü olabilir
53 dakika önce
Türkiye'de 90'ın üzerinde kök hücre nakli merkezinde 4700 nakil yapıldığını, bunlardan yaklaşık 2300'ünün allojenik kök hücre nakli olduğunu bildiren Altuntaş, Türkiye'nin immünoterapi merkezi olmada en uygun ülkelerden biri olduğunu kaydetti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:13
'de 90'ın üzerinde kök hücre nakli merkezinde 4700 nakil yapıldığını, bunlardan yaklaşık 2300'ünün allojenik kök hücre nakli olduğunu bildiren Altuntaş
, Türkiye'nin immünoterapi merkezi olmada en uygun ülkelerden biri olduğunu kaydetti.
Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!
81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı
Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı
Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti