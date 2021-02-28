Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu'ndan Deprem Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu'ndan Deprem Haftası açıklaması Açıklaması

28.02.2021 15:51
Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu'ndan Deprem Haftası açıklaması Açıklaması, System.String[]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Türkiye'nin tüm şehirlerinde depreme karşı güvenli yapılara kavuşmak için kentsel dönüşümü hızlandırmalı, binaları yenileme ve güçlendirme çözümlerini iyi değerlendirmeliyiz.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Türkiye'nin tüm şehirlerinde depreme karşı güvenli yapılara kavuşmak için kentsel dönüşümü hızlandırmalı, binaları yenileme ve güçlendirme çözümlerini iyi değerlendirmeliyiz. Mevcut durum ülkemizin, sektörümüzün gelişmişlik seviyesiyle daha uyumlu hale gelmeli. Bu işi gerçekleştirmek için dünya çapında geçerli yeteneklere sahibiz. İhtiyacımız, ortak bilincimizi geliştirerek ritmimizi yükseltmektir." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ekim 2020'de meydana gelen Ege depreminin herkesi derinden üzdüğünü, İzmir'de yaşanan yıkımın ülkenin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Ege depreminden sonra açıklanan rakamlarda halen 6,7 milyon konutun riskli tanımında olduğunun bilindiğini aktaran Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, her konutta 3,4 vatandaşımızın barındığı görülüyor. Dolayısıyla şu anda 22 milyon vatandaşımız halen riskli binalarda oturuyor. Bize geçmişten kalan bina stokunda oluşan sorunlu alanları değiştirmek için daha fazla çabaya ve bilince ihtiyacımız var. Yine açıklandığı üzere önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamında depreme güvenli hale getirileceğini biliyoruz. Bunun için bugünkü fiyatlarla ortalama bir hesap yaparsak kira ve taşınma yardımı için devletimizin 28 milyar TL destek vereceğini kabul ediyoruz. Ayrıca, bu konutların yapımı için de 280 milyar TL gibi bir sermayeye, desteğe ihtiyaç var. Tüm bunların gerçekleştiğini düşünürsek 2026 yılında, yani 5 yıl sonra 17 milyon vatandaşımız yaşamını hala riskli binalarda sürdürecek.

Türkiye'nin tüm şehirlerinde depreme karşı güvenli yapılara kavuşmak için kentsel dönüşümü hızlandırmalı, binaları yenileme ve güçlendirme çözümlerini iyi değerlendirmeliyiz. Mevcut durum ülkemizin, sektörümüzün gelişmişlik seviyesiyle daha uyumlu hale gelmeli. Gerek müteahhitlik, gayrimenkul geliştirme imkanlarımızla, mühendislik, müşavirlik, mimarlık hizmetlerimizle gerek inşaat malzemesi üretim kapasitesi, teknolojisi ve fiyatlarıyla bu işi gerçekleştirmek için dünya çapında geçerli yeteneklere sahibiz. İhtiyacımız, ortak bilincimizi geliştirerek ritmimizi yükseltmektir. Ülkemizin de sınırlı kaynakları olduğunu biliyoruz. Deprem riskinin ve acısının büyüklüğünün de ne kadar fazla olduğunun farkındayız. Tüm ümidimizi uzun vadeli kredilere, desteklere bağlamadan, deprem güvenliğini geliştirme bilincimizi artırıp kaynaklarımızın kullanım önceliğinin deprem güvenliğine aktarılmasını sağlarsak güvenli yapılara geçme motivasyonu da artacaktır. Halkımızın deprem güvenliği bilincini tespit etmek ve geliştirme stratejilerini belirlemek adına uzun vadeli bir seferberlik başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Kısa vadeli çözüm arayışları bizi istenen sonuca ulaştırmayacaktır."

"Alan dönüşümü esas alınmalıdır"

Tayfun Küçükoğlu, Türkiye'de milli gelirin 2000 yılında 4 bin 300 dolar olduğunu, bugün kısmen azalsa da 9 bin dolar civarına çıktığını belirterek, "Hanehalkının kaynaklarının bir kısmının öncelikle deprem güvenliğini geliştirmeye aktarılabilmesi ve oluşan bilinçle beraber kamunun desteklerinin de daha verimli şekilde değerlendirilmesi, depreme karşı güvenli yapılara geçme hızını artıracaktır. Deprem güvenliğini geliştirme faaliyetlerimiz ile hayatta kalmasına vesile olacağımız her can, vereceğimiz ulvi mücadelede temel motivasyonumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Depreme karşı dayanıklı, güvenli ve kaliteli yapıların inşa edilebilmesi için güçlü bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini vurgulayan Küçükoğlu, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için binalar üç gruba kategorize edilerek; 'kesinlikle yıkılması gerekenler', 'güçlendirilerek kullanılabilecekler', 'deprem riski olmayan binalar' olarak tasnif edilmelidir. Alan dönüşümü esas alınmalıdır. Ayrıca, ülkemizde kentsel dönüşüm kapsamında tek uygun çözüm olarak vurgulanan 'yıkım ve yeniden yapımın' yanı sıra AB ülkelerinde olduğu gibi 'güçlendirme/yenileme' çalışmalarının da önemli bir seçenek olduğunun farkında olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem Haftası, Türkiye, Deprem, İMSAD, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu'ndan Deprem Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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