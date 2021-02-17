Türkiye İMSAD Bileşik Endeksi yeni yıla yükselişle başladı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Bileşik Endeksi mevsimsel etkilere karşın ocak ayında 0,43 puan artış göstererek yeni yıla yükselişle başladı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ocak ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yeni yıla sınırlı artışla başladı. Bileşik Endeks böylece yükselişini ikinci aya taşıdı. Bileşik Endeks'in sürükleyicisi olan faaliyetlerde, ocak ayında sınırlı bir gerileme yaşanırken, Güven ve Beklenti Endeksleri ise yeni yıla yükselişle girdi. 2021 yılı ocak ayında 0,43 puan artan Bileşik Endeks, 2020 yılı ocak ayının da üzerine çıkarak, 74,98 puana ulaştı.

Ocak ayında faaliyetler, mevsimsellik ve alınan kapatma kararları ile sınırlı ölçüde geriledi. Faaliyetlerde iç ve dış satışlar ile üretim ve cirolar düşüş gösterdi. Yurt dışı satış fiyatları ise artışını sürdürdü. Beklenti Endeksi de yeni yıla artış ile başladı. Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki artışlar sürdü. Üretim beklentileri de sıçrama kaydetti.

Mevsimsellikle geleneksel olarak ocak aylarında gerileme gösteren Bileşik Endeks'in 2021 yılı ocak ayında artış göstermesi önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, iyileşme yaşanan güven ve beklentilerin de Bileşik Endeks'i desteklediği görüldü. Gelecek aylarda faaliyetlerdeki normalleşme ile Bileşik Endeks'in ivme kazanması bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri mevsimsellikle geriledi

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri yeni yıla sınırlı bir gerilemeyle başladı. İktisadi ve sosyal faaliyetlere ilişkin alınan kısıtlama önlemleri inşaat faaliyetlerinde düşüşe yol açtı. Bu süreçte mevsimsellik de etkili oldu. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri ocak ayında geleneksel düşüşünü yaşadı.

Faaliyet Endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 puan düştü. Buna rağmen ocak aylarında mevsimsellik ile yaşanan faaliyetlerdeki düşüş bu yıl daha sınırlı oldu.

Yurt içi satışlarda artış ocak ayında düştü. Kış koşullarının etkili olduğu ocak ayında ihracat da sınırlı ölçüde geriledi. Pazarlardaki kapanmaların etkili olduğu ocak ayında, üretimde de sınırlı bir düşüş yaşandı.

Cirolar ocak ayında iç satışlar ve ihracattaki düşüşlere bağlı olarak geriledi. Yurt dışı ihracat fiyatlarındaki artış ise kuvvetlendi. Zorlu kış aylarında beklendiği gibi inşaat sektöründe faaliyetler hız kesmeye başladı. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri de mevsimsel gerileme eğilimine girdi.

Güven Endeksi yükselmeye devam etti

Faaliyetlerdeki mevsimsel düşüşe rağmen Güven Endeksi ocak ayında da yükseliş gösterdi ve bir önceki aya göre 0,47 puan arttı. Geçen yılı yükselişle kapattıktan sonra yeni yıla da yükselişle başlayan Güven Endeksi, buna rağmen kırılgan kalmaya devam etti.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin yükseldiği ocak ayında, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine güven de sınırlı ölçüde arttı. Yurt içi pazarlarda güven ocak ayında yükseldi. İhracat pazarlarına olan güven de önemli ölçüde artış gösterdi.

Güven Endeksi ocak ayında yükselişini ikinci aya taşıdı. Bu artışta aşılama konusunda ortaya çıkan iyimserlik ile finansal kırılganlıkları azaltmaya yönelik adımlardaki kararlılık etkili oldu.

Beklenti Endeksi'nin yeni yıla yükselişle başlaması ümit verdi

Beklenti Endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artış gösterdi. Böylece Beklenti Endeksi yeni yıla da artışla girdi. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde artış yaşandı.

Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler sınırlı ölçüde arttı. İhracat siparişleri de ocak ayında arttı. Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişlerindeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri sıçrama gösterdi.

Beklentilerde temel belirleyici koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeler oldu. Kış ayları Kovid-19 salgınının ikinci dalgası nedeniyle zorlu geçmekle birlikte, aşılamanın giderek yaygınlaşması beklentilerde iyileşme yarattı. Ekonomide, hukuk ve demokrasi alanında reform taahhütleri de iyimser beklentileri desteklemeye devam ediyor.