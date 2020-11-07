Türkiye İMSAD'dan "sorumluluk almaya hazırız" açıklaması

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, depremin ardından daha sağlıklı yapıların inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye İMSAD olarak akıllı şehir yaklaşımı çerçevesinde daha iyi yaşam alanları oluşturmak, hem ülkemize hem de ekonomimize değer katmak için esas olan konunun kaynakları yönetmek olduğunun bilinciyle üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazırız." açıklamasını yaptı.

Küçükoğlu, "8 Kasım Dünya Şehircilik Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm şehirlerinde depreme dayanıklı, çevre dostu yapılarla can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

21. yüzyılda küreselleşme, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin insan yaşamının her alanına damgasını vurduğunu aktaran Küçükoğlu, bu olgular çerçevesinde şehirlerin yeniden biçimlendiğini ve insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Dünya nüfusunun neredeyse yarısının şehirlerde yaşadığını belirten Küçükoğlu, "Birleşmiş Milletler 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 66'sının şehirlerde yaşayacağını öngörüyor. 2050 yılında şehir merkezlerinin fazladan 2,5 milyar insan barındıracağını göz önünde bulundurduğumuzda şehirlerin ve yaşadığımız mekanların yeniden planlanmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bununla birlikte şehirlerde yaşayan insan sayısı arttıkça şehrin sorunları da bir o kadar artış gösteriyor ve karmaşık hale geliyor. Nüfus artışı beraberinde altyapı, güvenlik, sağlık, atık ve konut açığı gibi yeni sorunları getiriyor. Tam da bu noktada akıllı şehirlerin ne denli önem kazandığını daha fazla idrak ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özellikle de tekrar gündeme oturan ve çok sayıda vatandaşın kaybedildiği depremlerin büyük risk teşkil ettiğini ifade eden Küçükoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yaşanan İzmir depremi, fay hattında bulunan şehirlerimizde riski depremin değil güvensiz yapıların oluşturduğu bizlere hatırlattı. Dolayısıyla depremde ağır bedeller ödememek için şehirlerimizi bu gerçeklik çerçevesinde kurgulamalıyız. Günümüzde tüm şehirlerimizde önceliği çağdaş can ve mal güvenliğine vermeliyiz.. Akıllı şehirler, akıllı altyapı ve üstyapılar; deprem, yangın, sel ve diğer doğal afetlere karşı toplumun güvenliğini sağlamalı. Çağdaş metodolojiler, malzemeler ve uygulamalarla uyarılar, su-elektrik-doğalgaz gibi kaynakların otomasyonu devreye alınmalı. Binalar atık haline getirilmeden, insanların kendilerini emniyette hissetmelerini sağlayacak çözümler üretilmeli. Örneğin; deprem anında toplu taşıma araçlarının güvenle durdurulması, insanların güvenli bir şekilde toplanma alanlarına yönlendirilmesi, ihtiyaçların anında temin edilmesi, iletişimin asla kesilmemesi sağlanmalı."

"Akıllı teknolojilerle donatılan şehirler, kaynaklarımızın daha akıllıca kullanılmasını sağlıyor"

Küçükoğlu, dünyanın dört bir yanında, eğitimden enerjiye, sağlıktan akıllı binalara uzanan akıllı şehir teknolojilerine her gün bir yenilik eklendiğini belirterek, bu alandaki yatırım fırsatlarının fevkalade hız kazandığını savundu.

Elbette pandemi gibi sorunların da dünya genelinde akıllı şehirlere olan talebi artırdığını aktaran Küçükoğlu, "Pandemi sürecinde en yoğun talebin, yapay zeka teknolojileriyle donanmış akıllı şehir teknolojilerine yönelik olduğuna şahit oluyoruz. Akıllı teknolojilerle donatılan şehirler, hem kaynaklarımızın daha etkin ve daha akıllıca kullanılmasını sağlıyor hem de maliyet ve enerji tasarrufu sağlanmasına, yaşam kalitesinin artmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını son derece önemli bulduklarını aktaran Küçükoğlu, "Söz konusu eylem planı ile şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekanlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç haline getirmek, fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek, ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak, şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmak amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Türkiye İMSAD olarak akıllı şehir yaklaşımı çerçevesinde daha iyi yaşam alanları oluşturmak, hem ülkemize hem de ekonomimize değer katmak için esas olan konunun kaynakları yönetmek olduğunun bilinciyle üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazırız. Akıllı kentler ve çevre dostu binalara eğilimin hız kazandığı bu süreçte inşaat malzemeleri sanayicileri olarak sorumluluğumuzun daha da arttığının bilincindeyiz. En başta ülkemizdeki sürdürülebilir malzeme ihtiyacının karşılanması için inovatif ürünler geliştirmeyi sürdürerek daha sağlıklı, daha işlevsel ve doğayla dost şehirlerin inşası için çalışacağız."