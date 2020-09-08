Türkiye İMSAD: Hedefimiz, 5 yıllık süreçte ithalatın 4 misli ihracat seviyesine ulaşmak

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, hedeflerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası 5 yıllık süreçte ithalatın 4 misli ihracat seviyesine ulaşmak ve Türkiye'ye sağladıkları cari fazlayı artırmak olduğunu belirterek, "Teknik, teknolojik, altyapı ve insan kaynağı açısından bu potansiyele sahibiz." ifadesini kullandı.

Türkiye İMSAD açıklamasında görüşlerine yer verilen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, yerli ürün konusunda atılacak her adımın, milli ekonomi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Küçükoğlu, Türkiye'deki inşaatlarda özellikle yerli ürünlerin kullanılması gerektiğini Türkiye İMSAD olarak her platformda dile getirdiklerini, ürünlerin kalitesi ve ihracat performansının Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin gücünü yansıttığını belirtti.

Dış Ticaret Endeks raporlarına göre "Made in Turkey" algısının henüz iç pazarda hak ettiği değeri görmediğini aktaran Küçükoğlu, "İç pazarda da yerli malzemeye duyulan güvenin artması gerekiyor. Bunu bir yerli malı seferberliği olarak değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Küçükoğlu, Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin gelişen, değişen ve yükselen tüketici beklentileri ile önemli gelişim hareketi içinde olduğunu vurgulayarak, "Sadece kendimize değil, içinde bulunduğumuz coğrafyaya yetecek ölçüde üretim gücümüz bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, bugün ithalatının 3 misli ihracat yaparak ülkemizin gelişimine kritik fayda sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin, Kovid-19 sonrası 5 yıllık süreçte ithalatın 4 misli ihracat seviyesine ulaşmak ve Türkiye'ye sağladıkları cari fazlayı artırmak olduğunu aktaran Küçükoğlu, "Çünkü teknik, teknolojik, altyapı ve insan kaynağı açısından bu potansiyele sahibiz. Bulunduğumuz coğrafyada ve tüm kıtalarda ihracat yapma kapasitesine ulaşmış Türkiye inşaat malzemeleri sektörü, gelişimi ile ülkemiz adına gururlanmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"İnşaat malzemesi sektörü halen dünyada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor"

Tayfun Küçükoğlu, ürünlerinin fiyat ve kalite performansının, güvenilirlik ve rekabet gücünü artırırken, aynı zamanda pazar payı ve pozitif algının da artmasına olanak verdiğini belirtti.

Küçükoğlu, "Gelişmiş ülkelerin de aralarında bulunduğu ihracat portföyümüz, kapasitemiz, rekabetçilik gücümüz, gelişen algımız da ülkemize yönelik inşaat malzemeleri ithalatını azaltma potansiyelimizi işaret ediyor. İthal edilen ürünlerin tamamına yakını ülkemizde üretiliyor. İhtiyacımız, Ar-Ge faaliyetlerimizin daha da geliştirilmesi, ithal ürün kullanımının daha sınırlı bir alanda kalmasının sağlanması ve aynı zamanda ihracatımızın gelişimine de katkı verilmesidir. Artık mümkün olduğu kadar ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı bir dengeyi kurmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Halihazırda ithal edilen, 'akıllı malzeme' diye de adlandırdığımız katma değerli ürünlerin ülkemizde üretilmesi ithalatımızın azalmasını sağlar. Bugün tüketici teşvik paketi ile sektör olarak iç pazara odaklanmamız 2020 ekonomisinin büyüme performansı için önemli bir adım ama sürdürülebilir büyüme için dış pazara da odaklanmamız gerekiyor. İnşaat malzemesi sektörü, inşaat endüstrisinin sanayi tarafını temsil ediyor ve ülkemizin dış ticaretine, istihdam ve büyümesine olan katkısıyla müteahhitlik, mimarlık, gayrimenkul ve teknik müşavirlik sektörlerinden ayrışıyor. Ağırlıklı taşa, toprağa dayalı, kendi maden yataklarımızdan elde edilen madenlerin işlendiği bir sektörden bahsediyoruz.

Otomotiv de dahil olmak üzere, ülkemize en yüksek katma değer, inşaat malzemesi sektörü tarafından sağlanıyor. Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan sektörümüz Türkiye'nin dünya çapında rekabet edebildiği sektörler arasında bulunuyor ve dünya ihracat sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Geçen yıl ihracatı 21,5 milyar dolara ulaşan inşaat malzemesi sektörü, şu anda otomotiv, tekstil ve hazır giyimden sonra en yüksek ihracat yapan üçüncü sektör konumunda. Türkiye'nin toplam ihracatının neredeyse 3'te birini, inşaat malzemeleri sanayisi gerçekleştiriyor. İnşaat malzemesi sektörü halen dünyada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Bir taraftan ülke ve bölge çeşitliliği artırılırken, diğer taraftan global trendler takip edilerek ürün çeşitliliğinin artırılması ve katma değerli ürün üretimine öncelik verilmesi gerekiyor."