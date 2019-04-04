Türkiye İMSAD: İnşaatta finansman sıkıntıları sürüyor
13 dakika önce
2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatan inşaat malzemeleri sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 yılında da devam ettiği belirtildi.
2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatan inşaat malzemeleri sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 yılında da devam ettiği belirtildi. Raporda inşaat sektöründe yaşanan mali sıkışıklığın nakit akışlarında daralmanın yeni yılda da devam ettiğine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:39
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