Türkiye İMSAD: İnşaatta finansman sıkıntıları sürüyor

2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatan inşaat malzemeleri sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 yılında da devam ettiği belirtildi.

2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatan inşaat malzemeleri sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 yılında da devam ettiği belirtildi. Raporda inşaat sektöründe yaşanan mali sıkışıklığın nakit akışlarında daralmanın yeni yılda da devam ettiğine yer verildi.

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