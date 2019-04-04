Son Dakika Haberleri: Türkiye İMSAD: İnşaatta finansman sıkıntıları sürüyor

Türkiye İMSAD: İnşaatta finansman sıkıntıları sürüyor

13 dakika önce

2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatan inşaat malzemeleri sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 yılında da devam ettiği belirtildi.

Türkiye İMSAD: İnşaatta finansman sıkıntıları sürüyor, System.String[]
2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatan inşaat malzemeleri sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 yılında da devam ettiği belirtildi. Raporda inşaat sektöründe yaşanan mali sıkışıklığın nakit akışlarında daralmanın yeni yılda da devam ettiğine yer verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:39 

Ekonomi
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