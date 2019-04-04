Türkiye İMSAD Mart 2019 Sektör Raporu Açıklandı

'Türkiye İMSAD Mart 2019 Sektör Raporu'nda; 2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatan inşaat malzemeleri sanayi üretimindeki gerilemenin 2019 yılında da devam ettiği belirtildi. Üretimdeki gerilemede inşaat işlerindeki küçülme ve iç talepteki keskin daralmanın etkili olduğu Ocak ayında, inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminin, 2018 yılının Ocak ayına göre yüzde 24,3 küçüldüğü ifade edildi. Raporda inşaat sektöründe yaşanan mali sıkışıklığın 2019 yılının ilk 3 ayında da sürdüğü, talep ve satışlardaki gerileme ile birlikte, nakit akışlarında daralmanın yeni yılda da devam ettiğine yer verildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı 'Mart 2019 Sektör Raporu'nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2018 yılını yüzde 2 küçülme ile kapatmıştı. 2019 yılının Ocak ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2018 yılının Ocak ayına göre yüzde 24,3 küçüldü. Böylece 2018 yılının ikinci yarısında başlayan üretimdeki sert küçülme 2019 yılında da devam etti. Üretimdeki gerilemede inşaat işlerindeki küçülme ve iç talepteki keskin daralma etkili oldu. Mevsimsellik ve iç piyasa koşullarının bozulması ile iç talep daralmaya devam etti. İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edemedi.

2019 yılının Ocak ayında 22 alt sektörün tamamında üretim geçen yılın aynı ayına göre geriledi.Birçok önemli alt sektörde yüksek üretim kayıpları yaşandı. 2019 yılı Ocak ayında en yüksek üretim düşüşü yüzde 53,9 ile hazır beton sektöründe oldu. Parke ve yer döşemeleri üretimi yüzde 50,7, merkezi ısıtma radyatörleri ve su kazanları üretimi yüzde 37,8 düştü. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 30,1 geriledi. 14 alt sektörde üretim gerilemesi yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti. Soğutma ve havalandırma donanımları yüzde 0,7 ile en sınırlı üretim düşüşü yaşanan alt sektör oldu.

Ocak ayında ithalat yüzde 31,4 geriledi

İnşaat malzemeleri ithalatında geçen yılın ikinci yarısında başlayan daralma yeni yılda da sürdü. 2019 Ocak ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 geriledi ve 539 milyon dolar oldu. İthalattaki sert düşüş aynı zamanda inşaat işlerindeki küçülmenin de yeni yılda sürdüğünü gösterdi. Döviz kurlarında sağlanan göreceli istikrara rağmen ithalat talebinde kuvvetli gerileme sürüyor.

Yıllık ithalat 8 milyar doların altına indi

İnşaat malzemeleri ithalatı 2018 yılında önemli ölçüde gerilemiş ve 8,1 milyar dolara kadar inmişti. 2019 yılının ilk ayında da ithalattaki sert daralma devam etti ve böylece 2019 Ocak ayında yıllık ithalat uzun yıllar sonra 8 milyar dolar seviyesinin altına inerek 7,8 milyar dolar oldu. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve inşaat işlerindeki küçülme ithalatta daralmanın sürmesinde etkisini gösterdi.

Ocak ayında ihracat yüzde 0,6 geriledi

İnşaat malzemeleri ihracatı yeni yılın ilk ayında geriledi. 2018 yılının Aralık ayında yavaşlayan ve durağanlaşan ihracat artışı Ocak ayında küçülmeye döndü. 2019 Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşerek 1,61 milyar dolara indi. Böylece Ocak ayında son 12 ayın en düşük aylık ihracatı gerçekleşti. İç pazardaki kuvvetli daralma karşısında inşaat malzemeleri sanayisi 2019 yılında da ihracata ağırlık veriyor. Ancak pazarlarda görülen yavaşlama ile birlikte ihracat da zorlaşmaya başladı. Türk Lirası'ndaki dalgalanmanın da ihracatı olumsuz etkilediği görüldü.

İnşaat sektöründe mali sıkışıklık devam ediyor

İnşaat sektöründe yaşanan mali sıkışıklık 2019 yılının ilk 3 ayında da sürdü. Talep ve satışlardaki gerileme ile birlikte, nakit akışlarında daralma yeni yılda da devam etti. İkinci olarak mevcut banka kredi borçlarının geri ödenmesinde yüksek döviz kurları ve faizler nedeniyle sıkıntıların sürdüğü görüldü.