Türkiye İMSAD ve GYODER'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Türkiye İMSAD ve GYODER'den 15 Temmuz mesajı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "15 Temmuz, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olacağını dünyaya gösterdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "15 Temmuz, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olacağını dünyaya gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Metro hatlarındaki kesinti" iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi

Küçükoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un, ülkenin bütün kesimlerinin cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkarak önemli bir sınav verdiği, yakın tarihin dönüm noktalarından olduğunu bildirdi.

Tayfun Küçüoğlu, toplumun demokrasi mücadelesinden güçlenerek çıktığı 15 Temmuz'un, Türkiye'nin daima özgür ve demokratik bir ülke olacağını tüm dünyaya gösterdiğini anlattı.

Ortak bir bilinçle ve el ele vererek aşılamayacak zorluk olmadığını aktaran Küçüoğlu, "Biz Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, daha güçlü bir ekonomiye ve refaha sahip özgür bir Türkiye için daha çok üretmeye ve küresel pazarda büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye gücünü bir kez daha ortaya koydu"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu ise, darbe girişimine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele eden Türk milletinin, demokrasinin koruyucusu olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan ve bu yolda büyük mesafe kateden güçlü bir ülke olduğunu aktaran Kalyoncu, milletin demokrasi için verdiği mücadele sayesinde Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Kalyoncu, 15 Temmuz'dan hemen sonra GYODER'in, hain darbe girişimi sırasında hasar gören TBMM binasının onarımı için harekete geçtiğini hatırlatarak, "GYODER, 32 üye firmasının desteğiyle bu onurlu görevi tamamlamak için izin istedi. TBMM Başkanlığı'nın uygun görmesiyle bir protokol imzalandı ve GYODER Milletin Meclisini Millet Yapar konsorsiyumu, hasar gören bölümlerde onarım başlattı. Çalışmalar 2017 sonunda tamamladı. 15 Temmuz gecesinde milletin iradesine yapılan saldırıdaki en önemli ve anlamlı cephelerden biri olan TBMM binasının onarımını büyük bir özenle tamamlamış olmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, ülke ekonomisi için değer sağlamaya devam edeceklerini dile getirerek, "Ülkemizin ne kadar önemli ve değerli topraklarda bulunduğunu hatırladığımız bugün bize düşen görev, bu toprakların her bir metrekaresinin kıymetini bilerek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Gayrimenkul, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri ve yaklaşık 200 alt sektörü direkt etkileyen büyük bir sektör. Amacımız bu büyük sektörün gelişmesine ve ülkemizin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye İMSAD ve GYODER'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

20:41 Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
20:41
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 21:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye İMSAD ve GYODER'den 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]