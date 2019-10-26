"Türkiye, İngiliz iş dünyası için canlı bir ortama sahip"

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, büyük İngiliz firmalarının Türkiye'de olmaktan keyif aldıklarını belirterek, "Türkiye, İngiliz iş dünyası için oldukça canlı bir ortama sahip." dedi.