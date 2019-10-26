Son Dakika Haberleri: "Türkiye, İngiliz iş dünyası için canlı bir ortama sahip"
Son Dakika Ekonomi 'Türkiye, İngiliz iş dünyası için canlı bir ortama sahip'

"Türkiye, İngiliz iş dünyası için canlı bir ortama sahip"

7 dakika önce

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, büyük İngiliz firmalarının Türkiye'de olmaktan keyif aldıklarını belirterek, "Türkiye, İngiliz iş dünyası için oldukça canlı bir ortama sahip." dedi.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, büyük İngiliz firmalarının Türkiye'de olmaktan keyif aldıklarını belirterek, "Türkiye, İngiliz iş dünyası için oldukça canlı bir ortama sahip." dedi.

İngiltere, İstanbul, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:04 
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