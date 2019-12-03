Son Dakika Haberleri: Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)
Son Dakika Güncel Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1) - Son Dakika

Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'ne liderlerin gelişi başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye-İngiltere-Almanya- Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'ne liderlerin gelişi başladı. İlk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvenin gerçekleştirileceği Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya geldi.

Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)

İngiltere, Almanya, Türkiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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