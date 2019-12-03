Son Dakika › Güncel › Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1) - Son Dakika
Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi - Liderlerin gelişi (1)
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi'ne liderlerin gelişi başladı. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:04 Kaynak: AA
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı