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Türkiye, İngiltere'nin seyahat kısıtlamalarında yine kırmızı listede kaldı - Son Dakika
BBC

Türkiye, İngiltere'nin seyahat kısıtlamalarında yine kırmızı listede kaldı

05.08.2021 07:04
Türkiye, İngiltere'nin seyahat kısıtlamalarında yine kırmızı listede kaldı, System.String[]

İngiltere hükümeti, çarşamba günü trafik ışığı sistemi uyguladığı seyahat kurallarını güncelledi.

İngiltere hükümeti, çarşamba günü trafik ışığı sistemi uyguladığı seyahat kurallarını güncelledi.

Buna göre Türkiye yine İngiltere'nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasındaki yerini korudu.

12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, üç haftada bir yapılan güncellemelerde bu listede kalmaya devam etti.

Kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını karşılayarak ev yerine otel karantinasında kalması gerekiyor.

Yapılan son güncellemede otel masraflarına da zam geldi.

Otel için ödenen ücret 1.750 sterlinden 2.285 sterline çıkarıldı.

Kırmızı listede yer alan Hindistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sarı listeye alındı.

Gürcistan, Meksika, Reunion Adası ve Mayotte Adası ise sarı listeden kırmızı listeye alındı.

Sarı listeden gelen aşılı kişilere karantina yok

Sarı listede olan Avusturya, Almanya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise yeşil listeye alındı.

İngiltere'de koronavirüs yüzünden uygulanan kısıtlamalar 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başladı.

Ülkeler yeşil, sarı ve kırmızı kategorilere ayrıldı; her kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanıyor.

Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu yok.

Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalıyor.

Ancak bu kural da temmuz ayında gevşetildi.

Sarı listedeki ülkelerden seyahat eden ve iki doz aşısını da olan kişilerin 19 Temmuz itibarıyla karantinaya girmesine gerek kalmadı.

Bu kriterin yerine getirilmesi için yolcuların son doz aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor.

Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde cezai yaptırım uygulanıyor.

Kriterler nedir?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.

Bu kriterler arasında ülkelerin farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeleri, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durumu, farklı varyantlara ilişkin takip ve gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

Türkiye, İngiltere'nin seyahat kısıtlamalarında yine kırmızı listede kaldı

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Son Dakika Dünya Türkiye, İngiltere'nin seyahat kısıtlamalarında yine kırmızı listede kaldı - Son Dakika Dünya

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