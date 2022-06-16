Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi

16.06.2022 09:52

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya gelerek, güncel konuları ele aldı.

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya gelerek, güncel konuları ele aldı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor.

İkili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin, güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi

YORUMLAR
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Stoltenberg, 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz' Stoltenberg, 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz' Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Kaynak: AA

Brüksel, Türkiye, England, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi - Son Dakika

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