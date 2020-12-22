Türkiye İnovasyon Haftası 25 Aralık'ta başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesindeyiz. Bu süreçte rekabet, sadece 'fiyat odaklı' olmayacak. Yeni normalde, 'sürdürülebilirlik', 'güvenli ve çevreci üretim' ve 'katma değer' başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak." dedi.

TİM'in, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012 yılından bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası bu yıl salgın nedeniyle online olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Online düzenlenen basın toplantısında TİM Başkanı Gülle, etkinliğin detaylarını paylaştı.

Gülle, Türkiye İnovasyon Haftası'na bu yıl da ilginin yoğun olduğunu belirterek, pandemi koşullarına titizlikle riayet ederek, çekimleri 15 günde tamamladıklarını bildirdi.

İhracatta katma değerin ve yüksek teknolojili ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Gülle, pandemi döneminde daha da çok önem kazanan, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik konularını öne çıkardıklarını, ihracatçıların nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye ettiklerini anlattı.

Gülle, Küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesinde olunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte rekabet, sadece 'fiyat odaklı' olmayacak. Yeni normalde, 'sürdürülebilirlik', 'güvenli ve çevreci üretim' ve 'katma değer' başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Artık, teknolojiyi hayal eden, tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye var. Stratejik sektörlerimizdeki bu başarıyı, tüm sektörlerimize yaymalıyız. Bu anlamda, Türkiye İnovasyon Haftası'nı eğitimden sanata, bilimden sağlığa, ihracattan dijital ve sosyal medyaya, her alanda etkili, tüm sektörleri kapsayan bir organizasyon haline getirdik."

"İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek"

Her alanda inovasyonun önemine dikkati çeken Gülle, ihracatın inovasyonla, Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine dikkati çekti.

İsmail Gülle," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir vizyonla başlatmış olduğu yeni reform döneminin, ülkemizi, milli hedeflerimize taşıyacağına inancımız tam." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana her platformda dile getirdikleri, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedeflerine vurgu yapan Gülle, bu dönüşüm sürecinin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Gülle, "İnovasyon Güvencemiz, İhracat Geleceğimiz' diyoruz. Bu anlamda, hiç vakit kaybetmeden İnovatif Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. TİM çatısı altında İnovaLİG, İnoSuit, İnovaTİM ve TİM-TEB Girişim Evlerimizle her sektörde inovasyon ekosistemini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnovasyonun önünde durabilecek hiçbir engel yok"

TİM Başkanı Gülle, inovasyonun önünde durabilecek hiçbir engel bulunmadığının altını çizerek, bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atılacak her adımın, "İhracatla Yükselen Türkiye"nin teminatı olacağını söyledi.

Türkiye İnovasyon Haftası'nın içeriğine ilişkin bilgi veren Gülle, şunları anlattı:

"Bu yıl salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası'nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, 'ihracat" odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık. Türkiye'de İnovasyon denildiğinde akla ilk gelen program olan Türkiye İnovasyon Haftası'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bizleri onurlandıracaklar.

Ayrıca bu yıl yine küresel anlamda inovasyon ve dijital dönüşüm sürecinin devleri, Instagram'ın kurucu ortağı Mike Krieger, mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere, keynote konuşmacılarımız arasında olacaklar."

Gülle, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO"su Mehmet Gürcan Karakaş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un, NASA'da çalışan 4 Türk'ten biri olan Dr. Umut Yıldız'ın da konuşmacılar arasında yer alacağını bildirdi.

"Ülkemizde inovasyon kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması adına özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yapılıyor"

Toplantı çerçevesinde Türkiye İnovasyon Haftası'nın stratejik partnerlerinin temsilcileri de değerlendirmelerde bulundu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, etkinliğin destekçileri arasında yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunların söyledi:

"İnovasyonu sadece kurumlarla, şirketlerle sınırlandırmamak gerekiyor. Günümüzde her bir bireyin inovasyon fikrinin önemini iyi şekilde anlaması ve benimsemesi gerek. Ülkemizde inovasyon kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması adına özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye İnovasyon Haftası da bu çalışmaların öncüsü konumunda. İnovasyon, TEB olarak bizim de DNA'mıza işleyen bir kavram. İnovasyonun gücü ve yarattığı ekosistem, geleceğe dönük ürün ve hizmet süreçlerimizin en önemli belirleyicisi konumunda. "

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, konuşmasında Turkcell'in inovasyona verdiği önemden bahsetti.

Yaptıkları altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla bugün GSM operatöründen dijital operatöre dönüştüklerini belirten Öztürk, "İnovasyon çalışmalarımızı bünyemizde yer alan ve sayıları 1300'e yaklaşan Ar-Ge mühendisimizle gerçekleştiriyoruz. Mühendislerimizin yüksek teknoloji alanlarında yürüttüğü birçok projeyle ulusal ve uluslararası arenada 1700 adetin üzerinde patent başvurumuz bulunuyor." bilgisini verdi.

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar da, inovasyonun sektörler için önemine vurgu yaparak, "Arçelik 65 yı önce bu topraklardan çıkıp, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla, bugün 150'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Global başarı öykümüzün arkasında Ar-Ge ve inovasyon gücü yatıyor." dedi.

???????- 8. Türkiye İnovasyon Haftası

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, 8.Türkiye İnovasyon Haftası, inovasyonun çok yönlü ele alınacağı paneller ve konuşmacılarla yeni ufuklara yelken açacak.

Etkinlik, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, dünyaca ünlü konuşmacılara, fark yaratan uluslararası profesyonellere, inovasyonun fikir liderlerine, genç girişimcilere, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinden, kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getirecek.

İnovasyon odaklı proje sunumları, başarı hikayelerinin de yer alacağı İnovasyon Haftası'nda dünyanın en büyük şirketlerinden inovasyon uzmanları, projelerde fark ve etki yaratılmasına yardımcı olacak ilham dolu deneyimleri, tavsiyeleri paylaşacak.

Etkinlik kapsamında, "Dijitalde İnovasyon", "Sağlıkta İnovasyon", "Eğitimde İnovasyon", "İhracatta İnovasyon", "Hizmet İhracatında İnovasyon, "Sosyal Medya ve Sosyal Yaşamda İnovasyon", "Sporda İnovasyon", "Yeni Nesil Milli Ekonomi ve İnovasyon", "Medyada İnovasyon" ve "Estetikte İnovasyon" panelleri düzenlenecek.