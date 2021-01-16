Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de

16.01.2021 01:25
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de, System.String[]

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimde üyelik için başvuracaklarda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlar şöyle düzenlendi:

"14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.

Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak.

En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.

Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak."

Başvurular, üye seçilme şartlarını taşıdığına ilişkin yazılı beyan, başvuru dilekçesi ve fotoğraflı özgeçmiş ile 18 Ocak-18 Şubat arasında yapılacak.

Şahsen elden başvurmak isteyenler Cumhurbaşkanlığı Başvuru Kabul Bürosu (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Binası) adresine, posta yoluyla başvurmak isteyenler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü adresine veya e-posta yoluyla başvurmak isteyenler "tihekuyelikbasvurusu@tccb.gov.tr" adresine başvurularını yapacak.

Postadaki gecikmeler ile zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Özgeçmişlerde, başvuranın kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, iş tecrübesi (Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olduğunu gösterir nitelikte) ile varsa akademik çalışmaları yer alacak.

İnsan Hakları, Türkiye, Eşitlik, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de - Son Dakika


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