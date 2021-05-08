Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Arslan'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, İsrail'in insan haklarına ve ibadet hakkına yönelik saldırısının kademeli işgal girişimi olduğunu belirterek, "Açık açık bir devlet terörü olan ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayan bu saldırıyı şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz eylemlerini engellemediği sürece meşruiyetini kaybettiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Dünya barışını sağlamak ve insan haklarını korumak iddiasıyla kurulan ve kuruluşunda ilk iş olarak İsrail'i devlet olarak tanıyan BM'nin, İsrail'in işgal girişimine ve insan hakları ihlallerine sessiz kalması bu yapının tarafsız olmadığını gösterdiği gibi, ihmal suretiyle ihlallerin ortağı haline getirmektedir. Bu gerçekler karşısında tüm insan hakları kurumları acilen harekete geçmeli ve İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemlerine 'dur' demelidir."