Üye Girişi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1) - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)

03.10.2021 14:02

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye'nin sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda, insani tutum ve etik duruş sergilediğini ifade etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye'nin sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda, insani tutum ve etik duruş sergilediğini ifade etti.

TİHEK başkanlığına atanan Kılıç, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınının dünyayı olumsuz şekilde etkilediğini bildiren Kılıç, dünya genelinde 6 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandığını, bu konuda olumsuz bir tablo olduğunu belirterek, aşılamanın yüzde 80'inin sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde, yüzde 0,5'inin ise sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan gelişmemiş ülkelerde uygulandığını bildirdi.

TİHEK olarak dünyadaki aşı uygulamalarına ilişkin düzenledikleri çalıştayda, Kovid-19 aşısı konusunu, hem insan hakları hem de ayrımcılık perspektifinden ele aldıklarını dile getiren Kılıç, çalıştayda akademisyenlerin görüşlerini aldıklarını, ülkelerin zorunlu aşı uygulamaları konusundaki tasarruflarını ve tıbbi anlamdaki gerekliliğini irdelediklerini aktardı. Kılıç, sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Başkan Prof. Dr. Muharrem Kılıç, bazı yerel yöneticilerin sığınmacılara yönelik ayrımcı söylemlerine değinerek, dünya genelinde yaklaşık 26 milyon sığınmacının çeşitli sebeplerle hareket halinde olduğunun bilindiğini belirtti.

Kılıç, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon uluslararası koruma statüsü altında kişi bulunduğunu, geçici koruma statüsü kapsamında yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sığınmacılar konusunda insani tutum sergilediğini kaydeden Kılıç, "Türkiye, sığınmacılara ev sahipliği yapma konusundaki insani tutumunu ve etik duruşunu sergiliyor." dedi.

Başkan Kılıç, Avrupa ülkelerinin ise sığınmacılar konusunda katı bir tutum sergilediğini dile getirdi.

Türkiye'deki sığınmacı sayısının had safhada olduğunu, geri gönderme merkezleri ve sığınma bölgelerindeki insani yardımların sürdürüldüğünü aktaran Kılıç, bu tür süreçlerin yönetilebilmesinin, toplumsal barış ve huzurun temini için önemli olduğunu vurguladı.

Kimi zaman nefret söylemi niteliğinde değerlendirilebilecek tavırların ortaya çıkabileceğini söyleyen Kılıç, 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, Anayasa'nın 10. maddesi ve uluslararası sözleşmelerde, ayrımcılık yasağına ilişkin ihlallerin giderilmesine dair güvenceler bulunduğuna işaret etti.

TİHEK Başkanı Kılıç, "Nefret söylemi kabilinden değerlendirebilecek ayrımcı ifadeler ya da uygulamalar, neticede toplumsal huzuru ve barışı ve demokratik toplum düzenini haleldar edecek tavır ve tutumlardır. Onun için biz de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak ayrımcılığın önlenmesi ve bu türden nefret söylemlerini dillendirilmemesi noktasındaki tavrımızı ve tutumumuzu kurumsal olarak ortaya koymuş bulunuyoruz." diye konuştu.

Ayrımcılık yasağı ile ilgili başvurular

Prof. Dr. Muharrem Kılıç, son zamanlarda gündeme gelen, bekarlara ve öğrencilere ev verilmemesi nedeniyle yaşanan ayrımcılıkla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bireylerin eğitim hakkından yararlanmasının fırsat eşitliği temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın temin ve tesis edilmesinin önemine vurgu yapan Kılıç, kurumsal tavırlarının, bu konuya ilişkin engellerin kaldırılması olduğunu söyledi.

Muharrem Kılıç, TİHEK'e 2020'de yapılan 1363 başvurunun 276'sının ayrımcılık yasağına ilişkin olduğunu, ayrımcılıkla ilgili başvuruların ise 9'unun "medeni hal" temelinde olduğunu kaydetti.

6701 Sayılı Kanun'da, ayrımcılığın 15 ayrı temelde tanımlandığını, bunlardan birinin de "medeni hal" olduğunu belirten Kılıç, TİHEK'in bu durumlarda idari yaptırım yetkisinin bulunduğuna işaret etti.

Başkan Muharrem Kılıç, "Kanunumuzda da ifade edildiği üzere, hem gerçek kişilerin hem kamu kurumlarının, benzer şekilde diğer özel hukuk tüzel kişilerin bu ayrımcılık temellerine ilişkin herhangi bir ihlali söz konusu olduğunda, başvuru üzerine bunu inceleme konusu yapıyoruz ve sonuçlandırıyoruz. Kurumumuzun idari yaptırım yetkisi kapsamında, güncel yıllık değerleme oranlarına göre, bugünkü rakamlar itibariyle 30 bin TL'ye varan idari para cezası uyguladığımızı ifade etmem gerekiyor." diye konuştu.

Kılıç, Kurumun Ayrımcılıkla Mücadele Birimine 2021'de gelen 59 başvuru dosyasından 6'sının "medeni hale ilişkin ayrımcılık" temelinde olduğunu, bu başvurudan incelemesi tamamlananlardan biri için ihlal olmadığı, iki başvuruda ise ihlal kararı verildiğini bildirdi.

"TİHEK önemli bir görevi icra ediyor"

Açıklamalarında kurumsal sorumluluklarından bahseden TİHEK Başkanı Kılıç, bunlardan birinin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ikincisinin ayrımcılıkla mücadele, üçüncüsünün ise ulusal önleme mekanizması görevi olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, yıllık planlamalar doğrultusunda alıkonulma merkezleri, geri gönderme merkezleri, çocuk evleri, sevgi evleri, huzurevleri, cezaevleri, engelli bakım merkezi ve benzeri yerleri haberli ya da habersiz ziyaret ettiklerini aktaran Kılıç, bu yıl 37 ziyaret gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar hedeflerinin 56 ziyaret olduğunu dile getirdi.

Kılıç, bu yerlerde ihlal iddialarının gündeme gelmesi halinde, plansız ziyaretler de yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin son 15 yılda "işkenceye sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde çok önemli adımlar attığını dile getiren Kılıç, buna ilişkin tedbirlerin ve güvencelerin hem mevzuat temelinde hem de uygulama temelinde hayata geçirildiğini ifade etti.

Muharrem Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle son 5 yıl içerisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında, ihlal sayısının bu güvence mekanizmasıyla ve olumlu uygulama çerçevesinde düştüğünü, 7 ihlal kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verildiğini görüyoruz. Ama bu ihlal kararlarının da neredeyse tamamının işkence temelinde değil, kötü muamele düzeyinde olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bu açıdan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, önemli bir görevi icra ediyor. Diğer uluslararası paydaşlarının yanı sıra ulusal düzeyde buralardaki yaşam koşullarının belli bir sorumluluk ve belli bir yükümlülük çerçevesinde icra edilip edilmediğini denetliyor, inceliyor ve bunu kurul kararıyla raporluyor."

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Muharrem Kılıç, İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı 14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı 13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş 12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı 12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
14:03 Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı
14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı
13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
13:36 Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı
13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
13:28 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı         
14:03
"Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı         
14:00
Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi         
13:34
Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır         
13:29
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak         
12:03
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 14:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, AA'ya konuştu (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement