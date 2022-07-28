Tokat'tan kısa kısa

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi Ünal Sade, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Şahin ve Sade birlikte Taşlıçiftlik Kampüsü'nü gezdiler. Rektör Şahin Sade'ye kampüs hakkında bilgiler verdi.

Ünal Sade, gelişmiş kampüs olanakları, çevreci kampüs ve kendi enerji ihtiyacını karşılayan üniversiteden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Şahin'e teşekkür ve tebriklerini sundu.

Turhal'da kullanılmayan asfalt geri dönüştürülüyor

Turhal ilçesinde yol yapım çalışmalarından arta kalan asfalt tekrar işlenerek yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanılıyor.

Turhal Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, atık asfalt önce belediyenin taş kırma eleme tesisinde kırılıyor, belediye bünyesine kazandırılan asfalt geri dönüşüm makinesi ile yüzde 90 oranında geri dönüştürülerek hiçbir petrol ürünü kullanılmadan yol bakım çalışmalarında tekrar kullanılıyor.

Belediye Başkanı İlker Bekler, doğada çözülemeyen asfaltın geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığını belirtti.

Bekler, "Biz ömrünü tamamlamış yollarda yaptığımız faaliyetler sonucunda alt ve üstyapıyı yenilerken asfaltımızı kazıyoruz. Ekskavatörle kazıdığımız asfaltı geçen yıl faaliyete geçirdiğimiz kırma eleme tesisimizde tekrar kırıyoruz. Gerekli ebatlara küçülttükten sonra aldığımız bu atık asfaltı belediyemize kazandırdığımız asfalt geri dönüşüm makinemizle herhangi bir petrol malzemesi kullanmadan işleyerek yollarımıza tekrar kazandırıyoruz. Bu makineyi kullanmaya başladığımızda saatlik üretimimiz 8 tondu. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bunu 12 tona çıkardık. Üretimimizi günde ortama 100 ton ayda da mesaili çalışmalarımızla birlikte 3 bin tona çıkarabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay yararına kermes açıldı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi'nin katkılarıyla Türk Kızılay Tokat Şubesi Kadın Kolları tarafından yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlediği kermesin açılışına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Tokat Şubesi Kadın Kollarının Hıdırlık Tesisleri'nde yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlediği kermesin açılışına katılan Eroğlu, yaptığı konuşmada, Kızılay'ın 154 yıllık bir çınar, ülkenin önemli değerlerinden biri ve çok değerli çalışmalar yapan bir kurum olarak Tokat'ta önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Yardımlaşma ve vakıf kültürünün ecdattan bu yana devam ettiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Biz daima insanlığın yardımına koşan bir millet olarak bu günlere kadar gelmişiz. Her türlü zorluğa karşı birbirimize omuz vererek zorlukları birlikte aşan bir milletiz. Bu yardımlaşma duygusu ile milletimizin sırtı hiç yere gelmiyor, gelmeyecek. Bu çerçevede Kızılay'ımıza yaptıkları çalışmalar için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler de bütün kurumlarımızla bu çalışmalara destek olmalıyız. Biz Tokat Belediyesi olarak Kızılay ile yaptığımız ortak çalışmalarla desteğimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da bu desteklerimize her zaman devam etmeye hazırız."