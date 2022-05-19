Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası - Son Dakika
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası

19.05.2022 14:38

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Başkanlığı'nın kentte yaşayan yabancılara yönelik uyguladığı su ve nikah tarifelerine ceza verdi. Bolu Belediyesi'nin, ayrımcılık yasağı ihlali işlediğini belirten TİHEK, 40 bin lira idari para cezası kesti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan öncülüğünde kasım ayında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 TL'den aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul etmişti.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Bu karar tüm ülkede tepki çekerken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK,) yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatmıştı.

"AYRIMCILIK YASAĞI İHLALİ"

TİHEK, Bolu Belediye Başkanlığı'nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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Son Dakika Güncel Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası - Son Dakika


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