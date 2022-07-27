TİHEK Başkanı Kılıç'tan insan ticaretine "kölelik" benzetmesi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, insan ticaretinin temel insan hakları ihlali olduğunu ve köleliğin modern zamanda insan ticareti olarak insanlığın karşısına çıktığını bildirdi.

30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kılıç, insan ticaretinin küresel bir insan hakları sorunu olarak insanlığın karşısına çıktığını söyledi.

Köleliğin kurumsal olarak kaldırılmış olmasına rağmen fiilen devam ettiğinin altını çizen Kılıç, "Bunun, modern dönemdeki yeni halinin farklı sömürü türleriyle birlikte insan ticareti olarak karşımıza çıktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan ticaretinin, insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu vurgulayan Kılıç, temel insan haklarını, insanlık onurunu ihlal eden bir suç türü şeklinde görüldüğüne işaret etti.

Ülkeler arası ekonomik sistem, ekonomik geçişlik ve demografik dinamiklerin ortaya çıkardığı yeni durumlarla birlikte farklı sömürü türleriyle insanlığa karşı işlenen bu suçun giderek, sayıca ve nitelik olarak arttığını vurgulayan Kılıç, "Bu aslında bir modern kölelik." dedi.

İnsan ticaretinin farklı türlerinin bulunduğunu, daha çok cinsel sömürü temelinde ortaya çıktığını aktaran Kılıç, zorla çalıştırma, erken yaşta evlilik, çocuk savaşçı olarak çocukların emeklerinin kullanıldığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

İnsan ticaretiyle mücadele konusunda bölgesel ve ulusal ölçekte mücadelenin yeterli olmadığını, mücadelenin küresel bir sorumluluğu gerekli kıldığını kaydeden Kılıç, "Türkiye'de bu küresel ölçekte hem de bölgesel ölçekteki mücadele stratejilerine hem ilgili sözleşmelere taraf olmak suretiyle hem de operasyonel gücünü, küresel güce güç katmak suretiyle devam ettirdiğini ifade edeyim." dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2021'deki küresel insan ticaretine ilişkin raporunda yer alan verileri de paylaşan Kılıç, 2018'de ortaya çıkan mağdurlardan her 10 kişiden 5'inin kadın ve kız çocuklarından oluştuğunu bildirdi.

İnsan ticaretindeki mağduriyetlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin cinsel sömürü temelinde ortaya çıktığını, yüzde 30'unun da zorla çalıştırma kapsamında gerçekleştiğini kaydeden Kılıç, Küresel Tahminler Raporu'na göre ise dünya üzerinde 40 milyonu aşkın kişinin insan ticareti mağduru olduğunu söyledi.

Kılıç, insan ticaretinin küresel ölçekli bir suç yapılanması olduğuna işaret ederek, elde edilen sömürü kazancına ilişkin, "Tahmini rakamlara göre 150 milyar Amerikan dolarının böyle bir sömürü pazarında yasa dışı yollarla elde edildiğini söylemeliyim." bilgisini verdi.

Türkiye küresel ve bölgesel iş birliğinde etkin faaliyet sürdürüyor

İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında, Türkiye'nin faaliyetlerine de değinen Kılıç, 2000'de Palermo Protokolü olarak adlandırılan protokole Türkiye'nin taraf olduğunu, küresel ve bölgesel iş birliği konusunda da etkin şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Kılıç, 2002'de Türk Ceza Kanunu'nda insan ticaretinin Türkiye'de suç türü olarak tanımlandığını, Avrupa Konseyi özelinde ortaya çıkan Eylem Sözleşmesi'ne de Türkiye'nin taraf olduğunu dile getirdi.

TİHEK Başkanı Kılıç, insan ticaretiyle mücadele kapsamında, Türkiye'nin, bu suçun önlenmesinin yanı sıra mağduriyetlerin giderilmesi konusunda da mağdurlara destek sağladığını kaydetti.

Bu amaçla Ankara ve Kırıkkale'de bulunan merkezlerde mağdurlara sosyo-psikolojik destek sağlandığını anımsatan Kılıç, mücadelede ulusal ölçekte kurumlar arasında iş birliğinin gerekli olduğunu belirtti.

Türkiye'deki iş birliğinin parçalarından birinin de TİHEK olduğunu kaydeden Kılıç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun insan ticaretiyle mücadele konusunda kurumsal faaliyetlerin raporlanmasında görev üstlendiğini söyledi.

Hazırlanan ilk raporu gelecek ay kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getiren Kılıç, açıklayacakları raporun insan ticaretiyle mücadelede ihtiyaçlara binaen ortaya çıkacak durumların tespit edilmesi, mevzuatta boşluk varsa bunların giderilmesi konusunda önemli olduğunu ifade etti.

Kılıç, Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre de 2017-2021 döneminde Türkiye'de 1336 insan ticareti mağdurunun tespit edildiğini sözlerine ekledi.