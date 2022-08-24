Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel 'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

Muharrem Kılıç, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika

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