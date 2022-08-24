TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

24.08.2022 15:02
TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

İbrahim Erkal Kültür Merkezinde düzenlenecek "İnsan Hakları Kurulu Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen Kılıç, Memiş ile makamında görüştü.

Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i ziyaret etti.

Görüşme, Erzurum Çocuk Adalet Merkezi'nde (ÇAM) yapıldı.

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Kaynak: AA

Muharrem Kılıç, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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