TİHEK, İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika
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TİHEK, İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin inceleme başlattı

05.10.2022 19:10
TİHEK, İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin inceleme başlattı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin resen inceleme başlattı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin resen inceleme başlattı.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, basında bir özel hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı bir hastaya hastane görevlilerince işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin yer aldığını anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İnsanlık onuruna karşı yapılan en büyük saldırılardan biri olan işkence ve kötü muamele, hem uluslararası hem de ulusal hukukta mutlak bir biçimde yasaklanmıştır. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 9. maddesinin 1. fıkrasında da TİHEK, 'İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak' ve 'İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı BM Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması olarak görev yapmak' ile görevlendirilmiştir. TİHEK'e ayrıca, 'İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek' görev ve yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak kurumumuz tarafından resen inceleme başlatılmıştır."

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Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHEK, İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika

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