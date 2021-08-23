Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi Dilek Ertürk, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzmanları Mehmet Alp Didinmez, Habibe Kara, Uzman Yardımcıları Salih Günay, Dilara Akad ve Psikolog Aylin Özbatur, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi Dilek Ertürk ve beraberindekilerle bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.