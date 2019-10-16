Türkiye internetten günde 1.5 milyon sipariş veriyor

Türkiye'de internetten kartla yapılan ödeme işlemleri adedi, 2019'un ilk yarısında günlük 1,5 milyonu aştı.

Türkiye'de internetten kartla yapılan ödeme işlemleri adedi, 2019'un ilk yarısında günlük 1,5 milyonu aştığı açıklandı. Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) 2019 Raporu'na göre, online alışverişte mobilin payının ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa gibi devlerin bile üzerinde olduğunun altını çizen Para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, şunları söyledi: "18-34 yaş grubundaki gençlerin yoğun ilgisi sonucu, e-ticaret rakamlarının hızla gelişmiş ülkeler seviyesine yükseldi, hatta bazı verilerde öne geçildi. Online alışverişte yaşanan artış rakamlara da yansıyor. Bankaların verilerine göre, internetten yapılan kartlı alışverişte günlük işlem adedi 2014'te 521 bin iken 2015'te 622 bine, 2016'da ise 720 bine, 2017'de 920 bine, 2018'de de 1 milyon 210 bine yükseldi. 2019'un ilk yarısında günlük işlem adedi 1 milyon 541 bin oldu. Bu rakamlar sadece kartla yapılan işlemlere ait. Türkiye'de online alışverişin yüzde 85'i kartla, kalanı da EFT, kapıda ödeme gibi diğer seçeneklerle yapılıyor. EFT, kapıda ödeme seçeneklerini tercih edenler de hesaba katıldığında, günlük işlem adedi 1,7 milyonu buluyor".

UYGUN FİYAT TERCİH NEDENİ

Kayral, online alışverişin ağırlıklı olarak ürünlere en uygun fiyatla ulaşma imkanından dolayı tercih edildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "E-Ticaretin lokomotifi olan genç nüfus online alışverişin avantajlarını kullanmayı seviyor. Çarşı pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor. Tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyor".

(İHA)