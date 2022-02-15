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Türkiye-Irak arasında işbirliği artacak - Son Dakika

Türkiye-Irak arasında işbirliği artacak

15.02.2022 10:22
Türkiye-Irak arasında işbirliği artacak

Irak'ta Yatırım Fırsatları ve Yatırımcıların Karşılaştıkları Sorunların masaya yatırıldığı toplantıda Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar konuyla ilgili detaylı bililer vererek, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin gelişmesi için gerekli adımların atılacağına inandığını ifade etti.

Irak'ta Yatırım Fırsatları ve Yatırımcıların Karşılaştıkları Sorunların masaya yatırıldığı toplantıda Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar konuyla ilgili detaylı bililer vererek, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin gelişmesi için gerekli adımların atılacağına inandığını ifade etti.

Türkiye - Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar "Irak'ta Yatırım Fırsatları ve Yatırımcıların Karşılaştıkları Sorunlar" konulu toplantıya katıldı. Söz konusu toplantıya Halit Acar'ın yanı sıra toplantıya Irak Tarım Bakanı Muhammad Karim Al-Khafaji, Irak Yatırım Komisyonu Başkanı Suha Davud Nacar, Türkiye Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in ve sektör temsilcileri katıldı. Irak Tarım Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ve Türkiye Irak Büyükelçiliğinin büyük destekleriyle gerçekleştirilen toplantıda Türkiye - Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar Irak'ta Yatırım Fırsatları ve Yatırımcıların Karşılaştıkları Sorunları dile getirerek iki ülke arasında ki dostluk ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı ticari ilişkilerinde arttırılması yönündeki görüşlerini sundu.

Türkiye - Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar "Türkiye ve Irak iki kadim dost ülke olarak çok önemli bir coğrafyada yer almaktadır. DEİK olarak iki ülke arasındaki yatırım ve ticari iş birliklerine yenilerini eklemek konusunda çalışıyoruz. İki ülke arasında yaklaşık 17 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Irak'ın ithalatında Türkiye'nin payı yüzde 20'den yüzde 27'ye yükselmiş durumda. Bu ivmeyi Irak'a gerçekleşecek yatırımlar konusunda da yakalamak istiyoruz. 2021 yılı sonunda Türkiye'de gerçekleşen Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'nda "Karşılıklı kazanmak ve fayda sağlamak için iş birliği yapmalıyız. Petrol, maden ve zirai alanlarda gerçekleşecek iş birlikleri Irak ekonomisine katkı sağlayacaktır" demişti. Sayın Tarım bakanımızın ev sahipliğinde gerçekleşen bu toplantıda, Türkiye'den Irak'a gerçekleşen meyve-sebze mamulleri ihracatında olumlu bir tablo gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu alanda da nasıl yatırımlar yapabileceğimizi ise alt komisyon toplantılarında detaylı olarak irdelememiz çok faydalı olacaktır. Elbette iki ülke arasındaki yatırımların gelişebilmesi için bazı şartların olgunlaşması gerekmektedir. Üzerinde durulması en önemli konular; Vize, Gümrük, Lojistik, Prosedürler olarak sıralanabilir. Bizi bu önemli toplantıya ev sahipliği yaparak yatırım fırsatları konusunda yeni fikirler gelişmesine öncülük eden Irak Tarım Bakanı Muhammad Karim Al-Khafaji ve Irak Yatırım Komisyonu Başkanı Suha Davud Nacar'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca toplantının organizasyonunda büyük emekleri bulunan Türkiye Irak Büyükelçimiz Ali Rıza Güney'in şahsında bütün büyükelçiliğimiz çalışanlarına iki ülke arasındaki köprüleri başarıyla kurduğu için minnettarız. Irak'a yapılacak yeni yatırımlar konusunda son derece heyecanlı olduğumuzu belirterek tüm katılımcıları saygılarımla selamlıyorum" dedi.

(İHA)

Türkiye-Irak arasında işbirliği artacak
Türkiye-Irak arasında işbirliği artacak

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Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Türkiye, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye-Irak arasında işbirliği artacak - Son Dakika


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