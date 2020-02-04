Türkiye-Irak arasındaki ticaret hacmi 2019'da 15 milyar 800 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Irak ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2019 yılında önceki yıla oranla 2,8 milyar dolar artarak 15 milyar 800 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geçen yıl Irak'a 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu oranın da 2018'e göre yüzde 7,8'lik bir artışa tekabül ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2019 yılında 15 milyar 800 milyon dolara ulaştığını aktaran Büyükelçi Yıldız, önceki yıl bu rakamın 13 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Yıldız Ankara ve Bağdat arasındaki ticaret hacminde belirlenen hedefin ise 20 milyar dolar olduğunu hatırlattı.