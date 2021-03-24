Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek - Son Dakika

Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek

24.03.2021 20:51
Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek, System.String[]

Türkiye, Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentleri ile Telafer ilçesine 9 belediye hizmeti aracı bağışlayacak.

Türkiye, Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentleri ile Telafer ilçesine 9 belediye hizmeti aracı bağışlayacak.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Musul Valiliği'nde Vali Necim el-Cuburi ile Türkiye'nin Irak'a hibe edeceği araçlara ilişkin protokol imzaladı.

İmza töreni sonrası konuşan Başkonsolos Küçüksakallı, Musul'a her ziyaretinde kenti daha iyi durumda bulduklarını belirterek, Musul'un Irak'ın ikinci büyük şehri olduğunu ve "ayağa kalkmaya çalıştığını" anımsattı.

"Biz tekrar Musul'un en kısa sürede ticarette, ekonomide, sanayide, kültür ve sanatta Irak'ın ikinci büyük şehri olarak yerini almasını istiyoruz ve destekliyoruz." diyen Küçüksakallı, Türkiye ile Musul arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesini desteklediklerini dile getirdi.

Küçüksakallı, bu desteklerin eğitimden sağlığa, belediye hizmetlerinden başka alanlara kadar devam ettiğini vurguladı.

"Bu ilişkilerin gelişmesinin önünde kimse duramayacak"

Musul Valisi ile Türkiye'nin hibe ettiği araçlara ilişkin bir protokol imzaladıklarını kaydeden Küçüksakallı, şöyle konuştu:

"Türkiye DEAŞ'tan zarar gören bölgelere 9 tane belediye hizmet aracı hibe etmeyi kararlaştırdı. Bu arabalardan 2 tanesi Musul'a (kent merkezine) 1 tanesi de Telafer'e hibe ediliyor. Geri kalanları da Kerkük'e ve Diyala'ya gidecek. Daha önce de ifade ettiğim gibi, bizim Irak ve Musul'la ilişkilerimiz tarihidir. Bu ilişkilerin gelişmesinin önünde kimse duramayacak. Bu ilişkiler günbegün gelişerek devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul'daki Başkonsolosluğunu da biz yakın zamanda, önümüzdeki ay içerisinde inşallah Musul'da faaliyete geçireceğiz."

"Kardeş Türkiye ile ilişkilerimizin daima daha güçlü olmasını istiyoruz"

Musul Başkonsolosu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Vali Cuburi de Türkiye'ye teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

Cuburi, "Kovid-19'un yayılmaya başladığı andan itibaren kardeş Türkiye, hem sağlık hem diğer alanlarda gereken yardımlarda bulundu ve yardıma hazır olduğunu belirtti. Musul halkının ve genel olarak Irak'ın menfaati için kardeş Türkiye ile ilişkilerimizin daima daha güçlü olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası, kentin Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline düşmesinin ardından boşaltılmıştı.

Türkiye, Kerkük, Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu Sokak ortasında peşine düştüğü genç kıza cinsel organını gösterip tacizde bulundu Antalya'da çıplak halde erkek cansız bedeni bulundu Antalya'da çıplak halde erkek cansız bedeni bulundu Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi Son Dakika: Türkiye'de 24 Mart günü koronavirüs nedeniyle 146 kişi vefat etti, 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Mart günü koronavirüs nedeniyle 146 kişi vefat etti, 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti
HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler         
20:42
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı         
20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki değişimlerle hangi mesajları verdi? Kritik Kürt oyları hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki değişimlerle hangi mesajları verdi? Kritik Kürt oyları hamlesi         
20:03
Fenerbahçe'de 1 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:30
Dünya Kupası yolunda A Milliler, Hollanda'yla karşılaşıyor! Canlı anlatım Dünya Kupası yolunda A Milliler, Hollanda'yla karşılaşıyor! Canlı anlatım         
18:59
Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi         
18:42
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı         
15:58
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 21:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Irak'ın Musul, Kerkük ve Diyala kentlerine belediye araçları hibe edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei