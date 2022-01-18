Türkiye, Iraklılar için Bağdat'ta bir vize merkezi daha açtı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni bir Türkiye vize merkezi daha açıldı.

Bağdat'ın Seyidiye bölgesindeki vize merkezi açılışını, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney yaptı.

Güney, yaptığı açıklamada, Irak ve Türkiye ilişkilerine layık bir vize hizmeti sunmak için burayı açtıklarını belirterek, bu vize merkeziyle Iraklıların Türkiye'ye daha kolay şekilde vize alabileceğini söyledi.

"Bu hizmet binası en son teknoloji ve en iyi şekilde eğitim alan personelle donatılmış." diyen Güney, bunun da Irak halkına verilen değerin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Güney, Irak genelinde kış sezonunda günde yaklaşık 2 bin 500 vize verildiğini kaydederek, bunun yaz döneminde de 5 bini aştığını söyledi.

Gateway Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Halis Çakmak, Irak'ta 10'uncu vize merkezini açtıklarını anlatarak, Irak halkına vize anlamında daha konforlu hizmet verebilmek için çabaları artıracaklarını vurguladı.

Çakmak, yakın zamanda Necef, Kerbela ve Enbar kentlerinde de vize merkezleri açacakları bilgisini verdi.

Bağdat'ta Seyidiye vize merkezi dışında iki ayrı vize merkezi daha bulunuyor.