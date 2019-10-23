Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran 52. Alt Güvenlik Komite Toplantısı
Son Dakika Güncel Türkiye-İran 52. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

Türkiye-İran 52. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

41 dakika önce

Türkiye ve İran arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 52'ncisi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapıldı.

Türkiye-İran 52. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, System.String[]

Türkiye ve İran arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 52'ncisi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapıldı.

Hakkari Valiliği internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Polisevi'ndeki toplantıya Vali İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade başkanlığındaki İran heyeti katıldı.

Toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü.

Alınan kararlar imzalanarak protokol halinde getirildikten sonra heyet üyeleri karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Toplantıya Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Koyuncu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı.

Yüksekova, Hakkari, Türkiye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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