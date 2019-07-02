Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran arasında güvenlik iş birliği mutabakatı imzalandı (2)
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Türkiye-İran arasında güvenlik iş birliği mutabakatı imzalandı (2)

1 saat önce

Türkiye ile İran emniyet teşkilatları arasında terör örgütleri, uyuşturucu ve kaçak göçle mücadelenin yanı sıra sınırlardaki güvenliğin sağlanmasında iş birliğine yönelik mutabakat metni imzalandı.

Türkiye ile İran emniyet teşkilatları arasında terör örgütleri, uyuşturucu ve kaçak göçle mücadelenin yanı sıra sınırlardaki güvenliğin sağlanmasında iş birliğine yönelik mutabakat metni imzalandı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İran'ın başkenti Tahran'daki temasları kapsamında İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri ile bir araya geldi.
İki ülke arasındaki güvenlik, terörle mücadele ve sınırdaki yasa dışı geçişler gibi konuların ele alındığı heyetler arası görüşmenin ardından Uzunkaya ve Eşteri, Türkiye ile İran arasında terör, uyuşturucu ve kaçak göçle ortak mücadeleyi öngören mutabakat metnini imzaladı.
İmza töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Türkiye ile İran polis teşkilatları arasında geçmişten bugüne devam eden iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi noktasında bir mutabakat oluştuğunu ve bunu protokole bağladıklarını söyledi.
İran Polis Teşkilatı Komutanı General Eşteri de sınırların güvenliği, suçluların iadesi ve organize suçlarla mücadele konusunda yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye ve İran güçlü bir polis yapılanmasına sahip. Bilinçli bir şekilde adım atarak ve güncel teknolojik gelişmelerden istifade ederek güvensizlik oluşturucu her türlü girişime karşı koyuyorlar." dedi.
Türkiye-İran arasında güvenlik iş birliği mutabakatı imzalandı (2)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Türkiye, İran, Güncel
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