Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için "Mutabakat Zaptı" imzalandı - Son Dakika

Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için "Mutabakat Zaptı" imzalandı

28.04.2021 20:42
Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için

Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için "Mutabakat Zaptı" imzalandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ticari ilişkiler için yeni yollar bulmak ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha...

Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için "Mutabakat Zaptı" imzalandı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ticari ilişkiler için yeni yollar bulmak ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla, "Türkiye-İran 28. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Mutabakat Zaptını" imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran Karma Ekonomik Komisyon toplantısına, Bakanlık binasından video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı kapanış konuşmasında, KEK toplantılarının, mevcut ilişkileri değerlendirmek, ticari ilişkiler için yeni yollar bulmak ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi kapsamında etkin bir platform sunduğunu söyledi.

Türkiye-İran ticari ilişkilerinin altyapısını oluşturan ve 1 Ocak 2015'te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmasını hatırlatan Bakan Dönmez, bu anlaşmaya yeni ürünler eklemek suretiyle genişletilmesine ilişkin müzakerelerin ise 6,5 yıldır devam ettiğini aktardı. Bakan Dönmez, " Bu sürecin iki ülke lehine sonuçlandırılması için Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması Genişletme Müzakerelerinin nihayete erdirilmesi temel önceliğimizdir" dedi.

KEK toplantısında ele alınan konularından bahseden Bakan Dönmez, İran-Türkiye arasındaki gümrükler alanındaki iş birliğine değinmek istediğini belirtti. Bakan Dönmez, "Elektronik Ortamda Veri Değişimi Protokolü", " Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Projesi" ve "Yetkilendirilmiş Yükümlü statülerinin karşılıklı tanınması" projelerinin en kısa zamanda hayata geçirebilmeyi arzu ettiklerini söyledi. Bakan Dönmez, bu projelerin iki ülke arasındaki dış ticaretine etkisinin altını çizerek, "Bu projeler ile iki ülke oldukça kolay ve hızlı bir ticaret akışına sahip olabilecek ve bürokratik prosedürleri karşılıklı güven ilkesi çerçevesinde bertaraf ederek dış ticaret hacmimize oldukça pozitif yönde etki edebileceklerdir. Bu kapsamda, bahsetmiş olduğum her iki mekanizma konusunda da iki ülke teknik ekipleri en kısa sürede bir araya gelecekleri yönünde mutabakata da varmıştır" ifadelerine yer verdi.

İran ve Türkiye'nin yatırımcılarının üretim ve ticari faaliyetlerine sorunsuz şekilde devam edebilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Bakan Dönmez, Türkiye'nin İran'da bulunan yatırımcılarının İran'a ekonomik ve ticari olarak kattıkları artı değerin takdire şayan olduğunu düşündüğünü aktardı.

Bakan Dönmez, Küçük-Orta Boyutlu İşletmelerin tüm ülkeler için ekonominin motoru konumunda olduğunu belirterek, "Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam temellere dayalı olması için bu alandaki işbirliği kaçınılmazdır. Bu minvalde, 28. Dönem Toplantımız kapsamında KOSGEB ve İranlı muadili ISIPO arasında bir Eylem Planı'nın müzakerelerinin başarılı bir şekilde nihayete erdirilmesi hususunda uzlaşıya varılmıştır" diye konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Şüphesiz, Türkiye-İran 28. Dönem KEK Toplantısı kapsamında ele alınan diğer konular bunlarla sınırlı değildir. Enerji, ulaştırma, eğitim, çevre, tarım ve orman gibi birçok alanda iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irademiz mevcuttur ve bu iradeyi yansıtan, işbirliğimiz geliştirmeyi amaçlayan hükümler KEK metnine yansıtılmıştır."

Dönmez'in konuşmasının ardından ikili protokole imza attı.

Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Mutabakat Zaptı imzalandı
Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Mutabakat Zaptı imzalandı
Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Mutabakat Zaptı imzalandı
Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Mutabakat Zaptı imzalandı

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye-İran arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için 'Mutabakat Zaptı' imzalandı - Son Dakika


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