Türkiye – İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye – İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici... - Son Dakika

Türkiye – İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici...

6 saat önce

Türkiye – İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici olarak durduruldu.

Türkiye – İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici..., System.String[]

Türkiyeİran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici olarak durduruldu. - ANKARA

Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye – İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici... - Son Dakika
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