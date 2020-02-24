Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri durduruldu - Son Dakika
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Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri durduruldu

8 saat önce

Türkiye – İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici olarak durduruldu.

Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri durduruldu, System.String[]

Türkiyeİran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici olarak durduruldu.

(İHA)

Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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