Son Dakika Haberleri: Türkiye, İran'dan Daha Fazla Doğalgaz Alma Talebinde Bulundu"

Türkiye, İran'dan Daha Fazla Doğalgaz Alma Talebinde Bulundu"

1 saat önce

İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hasan Montazer Torbati, Türkiye’nin, İran’dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulunduğunu bildirdi. İran’ın Ulusal Gaz Şirketi (IGC) yöneticisi Hasan Montazer Torbati Türkiye’nin İran’dan doğalgaz ithalatını artırmayı planladığını belirtti. Torbati İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, “Türkiye İran’dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulundu” diye konuştu. Torbati ayrıca, “Önceki anlaşmalara […]The post “Türkiye, İran’dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulundu” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Türkiye, İran'dan Daha Fazla Doğalgaz Alma Talebinde Bulundu
İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hasan Montazer Torbati, Türkiye'nin, İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulunduğunu bildirdi.

İran'ın Ulusal Gaz Şirketi (IGC) yöneticisi Hasan Montazer Torbati Türkiye'nin İran'dan doğalgaz ithalatını artırmayı planladığını belirtti.

Torbati İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulundu" diye konuştu.

Torbati ayrıca, "Önceki anlaşmalara dayanarak, İran şu anda Türkiye, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere bir dizi ülkeye doğalgaz ihracatını artırıyor" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:17 

Türkiye, İran, Sektörel
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