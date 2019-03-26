Türkiye, İran'dan Daha Fazla Doğalgaz Alma Talebinde Bulundu"
1 saat önce
İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hasan Montazer Torbati, Türkiye’nin, İran’dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulunduğunu bildirdi. İran’ın Ulusal Gaz Şirketi (IGC) yöneticisi Hasan Montazer Torbati Türkiye’nin İran’dan doğalgaz ithalatını artırmayı planladığını belirtti. Torbati İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, “Türkiye İran’dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulundu” diye konuştu. Torbati ayrıca, “Önceki anlaşmalara […]The post “Türkiye, İran’dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulundu” appeared first on Enerji Enstitüsü.
İran
Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hasan Montazer Torbati, Türkiye
'nin, İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulunduğunu bildirdi.
İran'ın Ulusal Gaz Şirketi (IGC) yöneticisi Hasan Montazer Torbati Türkiye'nin İran'dan doğalgaz ithalatını artırmayı planladığını belirtti.
Torbati İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulundu" diye konuştu.
Torbati ayrıca, "Önceki anlaşmalara dayanarak, İran şu anda Türkiye, Irak
, Ermenistan
ve Azerbaycan
da dahil olmak üzere bir dizi ülkeye doğalgaz ihracatını artırıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:17
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