Son Dakika Haberleri: Türkiye, İran'dan doğalgaz ithalatını artırmayı planlıyor

Türkiye, İran'dan doğalgaz ithalatını artırmayı planlıyor

39 dakika önce

İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hasan Montazer Torbati, Türkiye'nin, İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Türkiye, İran'dan doğalgaz ithalatını artırmayı planlıyor, System.String[]
İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hasan Montazer Torbati, Türkiye'nin, İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:59 

İran, Türkiye, Ekonomi
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