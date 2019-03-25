Türkiye, İran'dan doğalgaz ithalatını artırmayı planlıyor
39 dakika önce
İran Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hasan Montazer Torbati, Türkiye'nin, İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulunduğunu bildirdi.
İran
Ulusal Gaz Şirketi yöneticisi Hasan Montazer Torbati, Türkiye
'nin, İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulunduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:59
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