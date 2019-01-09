Son Dakika Haberleri: Türkiye, İran'dan Petrol İthalatına Devam Edecek

Türkiye, İran'dan Petrol İthalatına Devam Edecek

33 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran’a yaptırımları sürerken Türkiye muafiyet dahilinde İran’dan petrol ithalatına devam edecek. ABD’nin İran’a yeniden yaptırım uygulamalarının öncesinde ithalatını azaltan Türkiye, yaptırımların uygulandığı kasım ayında ise İran’dan petrol ithalatını tamamen durdurmuştu. Beyaz Saray,’dan yapılan son açıklamaya göre, Türkiye yaptırım muafiyeti kapsamında İran’dan petrol ithalatına devam edecek. Söz konusu muafiyet Türkiye’ye günlük 60 […]The post Türkiye, İran’dan petrol ithalatına devam edecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Türkiye, İran'dan Petrol İthalatına Devam Edecek, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yaptırımları sürerken Türkiye muafiyet dahilinde İran'dan petrol ithalatına devam edecek.

ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulamalarının öncesinde ithalatını azaltan Türkiye, yaptırımların uygulandığı kasım ayında ise İran'dan petrol ithalatını tamamen durdurmuştu.

Beyaz Saray,'dan yapılan son açıklamaya göre, Türkiye yaptırım muafiyeti kapsamında İran'dan petrol ithalatına devam edecek. Söz konusu muafiyet Türkiye'ye günlük 60 bin varil petrol ithal etme hakkı tanıyor. Bu da yıllık 3 milyon tona tekabül ediyor.

Türkiye, Washington yönetiminin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmadan önce günlük 200 bin varil petrol ithalatı yapıyordu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:25 

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Türkiye, Sektörel
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