Türkiye, İran'dan Petrol İthalatına Devam Edecek
33 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran’a yaptırımları sürerken Türkiye muafiyet dahilinde İran’dan petrol ithalatına devam edecek. ABD’nin İran’a yeniden yaptırım uygulamalarının öncesinde ithalatını azaltan Türkiye, yaptırımların uygulandığı kasım ayında ise İran’dan petrol ithalatını tamamen durdurmuştu. Beyaz Saray,’dan yapılan son açıklamaya göre, Türkiye yaptırım muafiyeti kapsamında İran’dan petrol ithalatına devam edecek. Söz konusu muafiyet Türkiye’ye günlük 60 […]The post Türkiye, İran’dan petrol ithalatına devam edecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD
) İran
'a yaptırımları sürerken Türkiye
muafiyet dahilinde İran'dan petrol ithalatına devam edecek.
ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulamalarının öncesinde ithalatını azaltan Türkiye, yaptırımların uygulandığı kasım ayında ise İran'dan petrol ithalatını tamamen durdurmuştu. Beyaz Saray
,'dan yapılan son açıklamaya göre, Türkiye yaptırım muafiyeti kapsamında İran'dan petrol ithalatına devam edecek. Söz
konusu muafiyet Türkiye'ye günlük 60 bin varil petrol ithal etme hakkı tanıyor. Bu da yıllık 3 milyon tona tekabül ediyor.
Türkiye, Washington
yönetiminin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmadan önce günlük 200 bin varil petrol ithalatı yapıyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:25
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