Son Dakika Haberleri: Türkiye, İran'ın Petrol Dışı Ürün İthalatında 3'üncü Sırada

Türkiye, İran'ın Petrol Dışı Ürün İthalatında 3'üncü Sırada

1 saat önce

Türkiye, İran'ın petrol dışı ürün ithalatında 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye, İran'ın Petrol Dışı Ürün İthalatında 3'üncü Sırada, System.String[]
Türkiye, İran'ın petrol dışı ürün ithalatında 3'üncü sırada yer aldı.

Tahran Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında Çin, 9 milyar 375 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin'i, 5 milyar 919 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.

İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında, Türkiye ise 2 milyar 261 milyon dolarlık ihracatıyla 3'üncü sıraya yerleşti.

Türkiye'yi, 2 milyar 211 milyon dolar ile Hindistan, 2 milyar 177 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 989 milyon dolar ile İsviçre izledi. Rusya ise 1 milyar 139 milyon dolarlık satışla 8'inci sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İran, Güncel
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