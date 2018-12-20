Türkiye - İran İş Formu - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (3)
12 saat önce
- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye - İran İş Formu'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:19 Kaynak: AA
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